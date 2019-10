Perché il Face Unlock di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL è veloce e sicuro

Perché il Surface Duo di Microsoft monta Android? Ce lo spiega Panay Panos : Nonostante il fiume di leak che ha preceduto l’evento Microsoft del 2 ottobre scorso, nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Android come OS principale durante la presentazione del Microsoft Surface Duo. Il telefono pieghevole di Microsoft presenta una versione modificata del sistema operativo di Google, che evidentemente si è presentata come la scelta più naturale per la natura del dispositivo. Tale teoria viene confermata anche ...

Facebook rinuncia al fact checking per i politici e dà loro licenza di mentire. Perché? : Niente fact checking sulle dichiarazioni dei politici. È questa la posizione di Facebook, annunciata nei giorni scorsi da Nick Clegg, VP of Global Affairs and Communications intervenendo a Washington all’Atlantic Festival. La ragione della decisione – in apparente controtendenza rispetto all’impegno del social network a impegnarsi sempre di più nella guerra alle fake news specie in campagna elettorale – è spiegata con la volontà di restare terzi ...

Perché Facebook ha speso quasi un miliardo per un bracciale che "legge" nel pensiero : Mark Zuckerberg ha appena speso centinaia di milioni di dollari Perché vuole collegare mente e tecnologia. Facebook ha acquisito Ctrl-Labs, società che sviluppa sistemi capaci di comandare un computer con il pensiero. O, per dirla in modo più prosaico, con gli impulsi del cervello. Niente impianti nel cranio ma un bracciale che legge i movimenti dei muscoli e fa così da interprete ai messaggi cerebrali, trasformandoli in comandi. La quarta ...

“Perché il film su Chiara Ferragni sta facendo successo?” : “Perché il film su Chiara Ferragni sta facendo successo?” Il film di Chiara Ferragni sta andando benissimo. Il libro di Giulia De Lellis – una che si vanta di non avere mai letto libri tranne Il piccolo principe – sta andando altrettanto bene. Il web che conta si straccia le vesti e tuona contro l’imbarbarimento culturale, come se fosse strano che i prodotti pop (da POPolari) vendano a discapito di autori che essi considerano più alti. ...

Perché Facebook ha chiuso le pagine di Casapound e Forza Nuova : "La decisione di Facebook di chiudere le pagine di Casapound e Forza nuova al momento è legittima e in sostanza inoppugnabile. È un po' come se fosse un giardino privato, decide chi può starci e chi no in base a regole proprie. Ma c'è un livello più alto di ragionamento: possiamo ancora considerare un giardino privato una piattaforma di comunicazione usata da 3 miliardi di persone?". Guido Scorza, avvocato esperto di diritto delle ...

Donna vegana denuncia i vicini Perché cucinano pesce sul barbecue. Su Facebook scatta la reazione dei "carnivori" : È una vera e propria battaglia, anche se social, tra carnivori e vegani, quella che si sta svolgendo a Perth, in Australia, dove duemila persone (il numero è in costante aumento) hanno organizzato per il 19 ottobre un maxi barbecue accanto alla casa di una militante vegana. Le motivazioni? La Donna aveva denunciato i suoi vicini per la loro cucina, a suo parere maleodorante di pesce. La vicenda è iniziata in ...

Salvini : "Ho rotto con il M5s Perché non mi facevano abbassare le tasse. Sono stato ingenuo" : Matteo Salvini, in una lunga intervista a Libero, spiega i motivi che lo hanno portato ad aprire una crisi di Governo ad agosto e rompere il contratto che legava la Lega al Movimento 5 stelle:“Ho capito che non mi avrebbe fatto abbassare le tasse come avevo promesso agli italiani e che i grillini si erano accordati con l’Europa per una manovra anti-italiana”Il leader della Lega non si dice pentito per aver aperto la crisi di ...

Perché rimuovere il conteggio dei like su Instagram (e ora anche Facebook) non è la soluzione : Il 18 aprile del 2019 Jane Manchun Wong lancia per prima la notizia su Twitter: “Instagram sta testando di nascondere il conteggio dei like sotto i post”. A fine aprile arriva la conferma ufficiale di un portavoce di Instagram, il quale comunica alla rivista americana Tech Crunch che il test è attivo solo in Canada. A luglio il test viene esteso a Irlanda, Italia, Giappone, Brasile, Australia e Nuova Zelanda. Instagram is testing ...