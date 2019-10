Per 10 mesi sola in ospedale a 92 anni L' Asl ha rintracciato il nipote | Non posso

Brindisi - Per 10 mesi da sola in ospedale a 92 anni : carabinieri Per rintracciare i familiari : L'anziana è rimasta riconverta a lungo in ospedale ma quando i sanitari hanno deciso le sue dimissioni dopo aver accertato che non aveva più bisogno di cure ospedaliere, ci si è trovati di fronte al problema: all'unico numero di telefono fornito dopo il ricovero non rispondeva mai nessuno. L'Asl ha chiamato i carabinieri per rintracciare i familiari.Continua a leggere

Roma - scale mobili e disagi : Atac chiude Per tre mesi la fermata Baldo degli Ubaldi - poi toccherà a Cornelia : Torna il caos scale mobili nella metropolitana di Roma. Atac, la società capitolina dei trasporti, ha annunciato la chiusura per tre mesi della stazione della linea A di Baldo degli Ubaldi, cui seguirà quella successiva di Cornelia, entrambe situate nella parte ovest della città. La decisione è stata presa per permettere alla società di effettuare la “manutenzione ventennale degli impianti di traslazione”, visto che entrambe le fermate sono ...

Inter - infortunio Sanchez - Rueda : 'Se si oPererà - dovrà stare fermo almeno due o tre mesi' : Desta non poche preoccupazioni per la squadra nerazzurra il recente infortunio di Alexis Sanchez, il noto attaccante dell'Inter di origine cilena, subito nel corso della sfida tra Cile e Colombia sabato 12 ottobre. E' stato uno scontro con il giocatore colombiano Juan Cuadrado durante la partita giocata in Spagna a costringere Sanchez ad abbandonare il campo. Quest'ultimo è caduto a terra dopo essere stato colpito sulla gamba destra dal ...

Picchiata Per mesi davanti ai bambini : arrestato il marito : Picchia la moglie per mesi davanti ai figli piccoli. La vittima è una donna nordafricana di 25 anni che ha subito per mesi botte e violenze da parte del marito, un trentacinquenne suo connazionale, residente a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Nella notte appena trascorsa l’uomo è stato portato in carcere dai carabinieri della locale stazione. Così l’incubo è finito. Come riferisce Varesenews, era da tempo che la ragazza cercava di ...

Processo Maroni - in secondo grado chiesti 30 mesi Per l’ex presidente della Lombardia : Il sostituto procuratore generale di Milano Vincenzo Calia ha chiesto di condannare a 2 e 6 mesi l’ex presidente della Lombardia, Roberto Maroni, tra gli imputati a Milano nel Processo di secondo grado con al centro le presunte pressioni per favorire due sue ex collaboratrici di quando era ministro dell’Interno. La proposta di pena avanzata al pg è identica a quella che a suo tempo era stata avanzata dalla Procura di Milano. secondo la sentenza ...

Live - Marina Giulia Cavalli : ‘Dopo la sua morte Per sette mesi ho parlato con mia figlia Arianna : “A me hanno consigliato di andare da psicologi o psichiatri, ma a me non era sufficiente poter parlare dei miei traumi perché di trauma io e altri come me abbiamo la perdità oggettiva e terrena della perdita di un figlio, non abbiamo dei blocchi da sciogliere”. Lei è Marina Giulia Cavalli, attrice della soap Un posto al sole, nel 2015 colpita da un grave lutto: la morte della figlia Arianna Alpi (avuta dall’ex marito e volto ...

La fermata Baldo degli Ubaldi della metro A di Roma chiuderà Per tre mesi Per lavori : La fermata Baldo degli Ubaldi della metro A di Roma – che si trova nel quartiere Aurelio, poco distante dal Vaticano – chiuderà per tre mesi a partire dal 18 ottobre per lavori. Il sito di ATAC, la società che gestisce

Baldo degli Ubaldi chiusa Per tre mesi : subito dopo toccherà stazione Cornelia : Roma – “Metro A: dal 18 ottobre chiusa stazione Baldo degli Ubaldi per revisione ventennale scale mobili e ascensori”. E’ quanto fa sapere Atac. “Dal 18 ottobre, la stazione Baldo degli Ubaldi della linea A della metropolitana resterà chiusa per circa tre mesi per consentire lo svolgimento dell’attività di revisione ventennale di scale mobili e ascensori, attività obbligatoria in base alle vigenti norme sull’esercizio degli impianti di ...

Domenica In - Valeria Fabrizi : "Ho Perso un figlio di tre mesi - Per 16 anni non lavorai" : Una lunga intervista quella rilasciata da Valeria Fabrizi in diretta a Domenica In, che nello studio di Mara Venier è stata invitata in realtà per parlar di ben altro, ossia del nuovo film di Fausto Brizzi Se mi vuoi bene, nel quale lei ricopre un ruolo da co-protagonista.Ciò che nessuno si aspettava, tuttavia, è che Valeria all'improvviso decidesse di aprirsi a Mara Venier e a tutti gli spettatori da casa raccontando di un periodo della sua ...

“Sei mesi di vita”. Martin Castrogiovanni - la confessione a cuore aPerto da Silvia Toffanin : Un’intervista a cuore aperto. Martin Castrogiovanni si è confessato davanti alla telecamere di Verissimo. Più di qualcuno, nel vedere il gigante del rugby italiano scosso, ha avuto un sussulto. E così è stato anche per Silvia Toffanin. Non fu un momento facile, quel mese nel 2015, quando a Martin Castrogiovanni venne diagnosticato un male incurabile. “Mi hanno dato sei mesi di vita per un neurinoma (un tumore del plesso lombare). Poi si è ...

Verissimo - l’ex rugbista Martin Castrogiovanni : “I medici mi hanno dato sei mesi di vita Per un tumore” : I medici gli avevano dato sei mesi di vita per un tumore ma poi le cose, fortunatamente, non sono andate così. A rivelarlo è stato l’ex rugbista Martin Castrogiovanni che, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dopo aver ripercorso la sua carriera e i successi sportivi, ha raccontato la malattia che lo ha colpito qualche anno fa. “Nel 2015 ero in Inghilterra – ha detto l’ex rugbista – e ho iniziato ad avere mal di ...

Pensioni : allo studio modifica a Q100 - tre mesi in più Per lasciare il lavoro : Nuova stretta per il meccanismo della Quota 100 fortemente sbandierato dalla Lega: la misura previdenziale che consente di anticipare l'uscita a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi, infatti, è stata confermata fino al termine della sperimentazione ma potrebbe avere delle modifiche. Stando a quanto afferma il quotidiano "Il Corriere della Sera", infatti, il sistema delle quote potrebbe subire ...

Manager a Dubai. “Sono italiana ma figlia di migranti e a casa mi sentivo discriminata. Prima di partire ho cercato lavoro Per 5 mesi” : “Amo l’Italia, è il mio Paese, ma non puoi essere italiana se hai un nome straniero e se sei musulmana“. Asmaa Youssef, 23 anni, nata e cresciuta in Italia da una famiglia di migranti – madre marocchina, padre egiziano e nonna di origini siriane – non si è mai sentita davvero italiana. Eppure lo è: la cittadinanza l’ha richiesta e ottenuta a diciotto anni. Così l’identità che non le ha dato ...

Metro Roma. Stazione Baldo degli Ubaldi chiusa Per 3 mesi : Metro Roma. La Stazione della Metro Linea a Baldo degli Ubaldi dal 18 ottobre chiude per circa tre mesi per consentire lo svolgimento dell’attività di revisione ventennale di scale mobili e ascensori. Raggi: “Quello di questi mesi sarà un lavoro complesso ma fondamentale, al termine del quale avremo un servizio efficiente e, soprattutto, sicuro per tutti”. Dal 18 ottobre, la Stazione Baldo degli Ubaldi della linea A della ...