Google mette fine a un’altra sua app inutilizzata e la rimuove dal Play Store

Presto i Google Pixel 4 vi permetteranno di fare foto incredibili : Durante la presentazione dei Google Pixel 4 e XL l'azienda californiana ha confermato che la fotocamera sarà costantemente aggiornata via software

Il nuovo Google Assistant promette bene con nuove funzionalità e una velocità mai vista prima : Google ha appena presentato il nuovo Google Assistant in versione turbo insieme a Pixel 4 e Pixel 4 XL al suo evento Made by Google di oggi. La seconda generazione di Google Assistant promette nuove funzionalità, una revisione del design e un notevole aumento della velocità nel restituire le risposte alle query.

Mette il navigatore ma Google Maps lo porta sul greto di un fiume - salvato dalla polizia : È accaduto in provincia di Pesaro Urbino, dove un 20enne si è fidato delle indicazioni di Google ed è finito su una strada sterrata. Allarmato ha allertato le forze dell'ordine che, a fatica, lo hanno individuato e messo in salvo... Doveva presenziare a un pranzo domenicale e per arrivare più velocemente all'appuntamento ha voluto impostare il navigatore. Che, però, gli ha suggerito un percorso decisamente insolito, facendolo arrivare sul greto ...

La versione beta 78 di Google Chrome desktop permette di chiamare numeri dal telefono : La versione 78 beta di Google Chrome desktop permette di inviare numeri al proprio smartphone e di far partire la chiamata

HiSuite Restore è il sistema che permette di installare le app Google su Huawei Mate 30 Pro : Chi possiede un Huawei Mate 30 Pro può installare le app Google tramite l'applicazione HiSuite Restore

L'App Google beta ottimizza e mette in evidenza la scheda "Raccolte" : L'App Google offre la possibilità di salvare collegamenti, immagini e luoghi trovati tramite la Ricerca. Un aggiornamento in corso da ieri su Android riprogetta l'interfaccia e porta la funzionalità Raccolte in primo piano nella barra in basso. La pagina Raccolte era precedentemente accessibile dalla scheda Altro nella barra inferiore dell'App Google mentre ora è la quarta scheda nella barra in basso per alcuni utenti, la quale ...

Google Assistant permette ora di controllare Waze con i comandi vocali : Il team di Google ha iniziato a mettere a disposizione di tutti gli utenti statunitensi il supporto a Google Assistant per la popolare applicazione Waze

Files di Google sta testando la possibilità di trasmettere file ad altri dispositivi : Google ora sta testando su alcuni utenti della versione beta la possibilità di trasmettere file locali direttamente dal file manager files di Google (files Go). Con questa aggiunta l'app file manager di Google offre agli utenti la possibilità di visualizzare i contenuti multimediali dello smartphone su uno schermo più grande come la TV nel salotto di casa o il monitor dell'ufficio.

Google Chrome 77 per Android non smette di sorprendere : ecco varie altre novità : Chrome 77, il cui rollout è iniziato da qualche giorno, nasconde diverse novità oltre a quelle che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi.

Huawei promette smartphone con i servizi Google entro l'anno - ma in Sudafrica : Il team di Huawei ha confermato che entro la fine dell'anno lancerà almeno due nuovi smartphone dotati di tutte le licenze Android in Sudafrica