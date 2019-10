Star Citizen? “È come sviluppare tre tripla A simultaneamente” - speciale

Questa sera alle 22 : 30 saremo in diretta con Star Citizen : Questa sera non prendete impegni perché ci sarà una nuova diretta di Eurogamer.it dedicata a Star Citizen. Nonostante non sia ancora uscito ufficialmente, il gioco di Cloud Imperium Games aggiorna l'alpha costantemente.Questa volta potremo vedere quali saranno le modifiche e le aggiunte apportate con la nuova patch 3.7. A mostrarci l'universo di Star Citizen attraverso la diretta che si terrà alle 22:30 ci sarà LoZioAriaR assieme ai suoi ...

Squadron 42 : la campagna single player di Star Citizen subirà un ritardo : Cloud Imperium ha comunicato in via ufficiale che la tanto attesa modalità campagna in single player di Star Citizen, Squadron 42, subirà un ritardo di ben 12 settimane.Come possiamo vedere infatti, la beta della modalità campagna del gioco era prevista per il secondo trimestre del 2020, data comunque già in ritardo rispetto alle iniziali previsioni. Ebbene, stando ad un comunicato ufficiale, Squadron 42 subirà un ulteriore posticipo di ben 12 ...