Manovra | Landini | ‘bene riavvio confronto con parti sociali’

Manovra - Conte ai sindacati : “Impatto forte da taglio del cuneo fiscale”. Landini : “Le cifre non sono ancora sufficienti - vanno aumentate” : Il taglio del cuneo fiscale, le risorse per i contratti pubblici e un nuovo vertice la prossima settimana. Nel secondo round dei tavoli tra il governo e i sindacati in vista della legge di Bilancio tengono banco soprattutto le tasse sul reddito da lavoro. Il premier Giuseppe Conte ha ribadito davanti ai segretari generali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo che l’esecutivo ha predisposto tutte le misure per evitare una ...

