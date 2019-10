Esordio a Roma per “Figli del set”

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : vincono all’Esordio Catania - Padova e Roma : Non ci sono grandi sorprese nella prima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile: vince il Catania, che in casa supera per 11-7 Milano, mentre il big match di giornata va al Padova, che batte il Rapallo per 13-10. Tra le big non delude la Roma, che strapazza Trieste per 17-8. Esordio corsaro per il Verona, che passa per 7-11 in casa del Bogliasco, e per la Florentia, che supera in trasferta l’Ancona per 5-7. 1^ giornata – ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2019-2020 : bene all’Esordio Padova - Milano - Rapallo e Roma : SI è conclusa a Padova e Firenze la prima giornata della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: le squadre di Serie A1 sono state divise in due concentramenti da cinque formazioni che lotteranno fino a domenica per i tre posti a disposizione per la Final Six che si disputerà a Roma a dicembre. Nelle gare odierne successi per Padova, Milano, Rapallo e Roma, che fanno un primo passo verso la qualificazione. Coppa Italia – Prima ...

La Virtus Roma torna a calcare il palco della serie A : domani Esordio a Bologna : Roma – È finalmente arrivato il momento dell’esordio ufficiale in serie A per la Virtus Roma che torna a calcare il massimo palcoscenico del basket italiano dopo quattro stagioni. esordio affascinante e allo stesso tempo molto difficile per gli uomini di coach Bucchi, che domani alle 20:30 si confronteranno sul parquet del PalaDozza di Bologna contro la Virtus Segafredo grande protagonista del mercato estivo con acquisti del calibro di ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir calcio - Europa League 2019 in DIRETTA : Dzeko guida i giallorossi nell’Esordio europeo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Manca mezz’ora esatta all’inizio della gara, le squadre sono in campo per la fase di riscaldamento. 19.55 Arrivano le formazioni ufficiali delle due squadre che saranno protagoniste, dalle 21, sul prato dell’Olimpico: Roma (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko All.: Paulo Fonseca Istanbul ...

Per Lazio e Roma Esordio in Europa League : E’ il momento per Lazio e Roma dell’esordio in Europa Leaugue. Le due Romane sono ai nastri di partenza della

La Roma sveglia la terza maglia : Esordio in Europa League : As Roma e Nike hanno presentato oggi la nuova terza maglia per la stagione 2019/20. La terza maglia della AS Roma per la stagione 2019-20 è di colore blu scuro intenso e presenta dettagli giallorossi come il colletto e i bordi delle maniche. Il logo vintage Nike ‘Futura’ contribuisce a evocare il passato, mentre la […] L'articolo La Roma sveglia la terza maglia: esordio in Europa League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Europa League - il calendario di Lazio e Roma : Esordio contro Cluj e Istanbul : Lazio e Roma hanno conosciuto il calendario della loro prossima Europa League. La competizione inizierà il 19 settembre con esordio in trasferta in Romania per i biancocelesti e in casa contro l’Istanbul Basaksehir per i giallorossi. Questi i calendari completi. GIRONE E 1^ GIORNATA (19 settembre) Rennes – Celtic Cluj – Lazio 2^ GIORNATA (3 ottobre) Lazio – Rennes Celtic – Cluj 3^ GIORNATA (24 ...

Roma - pareggio e nervi tesi all’Esordio : fra Kolarov e Pellegrini volano parole grosse : La Roma pareggia 3-3 contro il Genoa, in campo si accendono gli animi: fra Kolarov e Pellegrini volano parole grosse dopo un calcio di punizione Avanti per 3 volte, recuperata in altrettante occasioni. Bene in attacco, male in difesa. È una Roma insoddisfatta che quella che si ferma sul 3-3 contro il Genoa all’esordio in Serie A. I giallorossi accarezzano più volte l’idea di vincere la prima gara della stagione, ma vanno solo vicini al ...