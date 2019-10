Conte | «Quota 100 resta»  Ma Renzi | «Misura iniqua» Brambilla lancia quota 103

Conte : «Quota 100 resta» Italia Viva : «No barricate ma si rischia il burrone» Brambilla lancia quota 103 : Il deputato Marattin: «Se ci fosse lo stop immediato, siamo disposti a prenderci in carico le persone che hanno già firmato accordi per uscire dal mercato del lavoro»

Vertice Conte-maggioranza : «Quota 100 rimane» : «Quota 100 rimane, questo è l' indirizzo politico». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte che precisa: «Vogliamo rivedere le misure ma conservarle». A quanto...

Conte conferma Quota 100. Italia Viva : "Non alziamo barricate - ma si rischia burrone" : “Quota 100 rimane”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiude la diatriba interna alla maggioranza: “Vogliamo rivedere le misure, ma conservarle”.Per Italia Viva è un errore: su Quota cento “nessuna barricata” assicura il deputato Luigi Marattin, secondo cui “se si lascia scorrere Quota 100 così com’è, si crea il burrone Salvini”. In merito alle polemiche interne ...

Conte : "L'Iva non verrà rimodulata. Possibili modifiche a Quota 100" : Il Presidente del Consiglio questa mattina era ad Avellino, dove ha preso parte ad un'iniziativa per ricordare, nel centenario della sua nascita, Fiorentino Sullo, membro della costituente e più volte ministro in Quota Dc, morto nel 2000.Il Premier ha innanzitutto assicurato che non c'è "nessun conflitto interno alla maggioranza" e che nel vertice notturno di ieri "c’era un ottimo clima di lavoro". Durante la riunione di ieri, però, Di Maio ...

Conte su Quota 100 : 'Non illudiamo nessuno - stiamo lavorando' : Sono ore e giorni particolarmente caldi perché attorno alla questione "legge di Bilancio 2020" si annidano diverse questioni. Tra questi c'è sicuramente il tema pensioni e Quota 100. È noto che il governo abbia già scelto di far andare ad esaurimento la misura opzionale e previdenziale alla fine del 2021, lasciandola dunque in vigore per il prossimo biennio. Tuttavia, compatibilmente con quelle che sono le esigenze della manovra finanziaria, ...

Mattonella bis - quota 100 - referendum Intervista completa di Conte a #LaPiazza : "Conserveremo reddito di cittadinanza e quota cento". Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte, Intervistato dal direttore di Affari Italiani Angelo Maria Perrino a Ceglie Messapica in occasione di un’edizione straordinaria de "La Piazza", la kermesse organizzata dal primo quotidiano digitale in collaborazione con il Comune in provincia di Brindisi. E “si conserverà anche quota cento, non è allo studio una rimodulazione", ha assicurato. Segui ...

Conte vuole una manovra espansiva : "Quota 100 e reddito di cittadinanza resteranno" : Lunedì primo vero impegno del governo Conte: l'aggiornamento del Documento economico finanziario. Al premier e al ministro dell'Economia Gualtieri Bruxelles chiede garanzie di sostenibilità senza sforamenti

Pensioni - Conte : ‘Quota 100 la conserveremo - rimodulazione non all'ordine del giorno’ : Sembra ormai che non ci siano più dubbi sulla prosecuzione, per tre anni, delle Pensioni anticipate con la Quota 100, una delle misure simbolo, insieme al reddito di cittadinanza, del precedente governo gialloverde. Ad assicurarlo oggi, ancora una volta, il premier Giuseppe Conte e il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo. E pure il presidente dell’Inps ha ribadito che proseguirà nel triennio, senza modifiche, la misura ...

