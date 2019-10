Fonte : tg24.sky

(Di martedì 15 ottobre 2019) Quasi 100 miliardi di neuroni, più di 150mila miliardi di sinapsi e gli assoni, una sorta di “superstrada”, lunghe fibre di connessione tra le cellule, che coprono una lunghezza totale di 160mila chilometri, più di un terzo della distanza dalla Terra alla Luna. È il. Ed è più grande del cielo, come racconta nel suo ultimo libro ilessor Giulio, neurochirurgo all’Istituto Humanitas di Milano e un amore sconfinato per l’organo a cui ha dedicato una vita. Una macchina perfetta È un viaggio tra sogni, emozioni, memoria e intelligenza, anche quella artificiale. “Bisogna però - dice ilessor- decidere da ora fin dove vogliamo arrivare con le macchine, perché c’è anche un problema etico”. 304 pagine in cui Giuliospiega in modo appassionante quanto sia complesso e prezioso il funzionamento dele perché tutto ciò con cui entriamo in contatto ogni ...

DilorenzoEmilio : RT @SkyTG24: Cervello, prof. Maira: 'Il sonno è più utile del cibo'. VIDEO - SkyTG24 : Cervello, prof. Maira: 'Il sonno è più utile del cibo'. VIDEO - LukeDuk14883284 : @marattin fate pace col cervello pls. le prime due posizioni, dibattibili (la seconda cmq filisofia, più che pratic… -