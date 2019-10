Tazza di tè | benefica anche contro colesterolo

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Unadi tè al giorno è amica del benessere del cuore, soprattutto quando si invecchia. Il tè infatti, se assunto in maniera regolare, sembra rallentare la naturale diminuzione delHdl, quello cosiddetto 'buono', che si verifica con l'avanzare dell'età. Come conseguenza positiva si verifica una diminuzione dell'8% del rischio cardiovascolare. Lo rileva uno studio guidato dalla Pennsylvania State University, pubblicato sul Journal of American Heart Association. Per arrivare a questa conclusione sono state monitorate 80.182 persone della comunità Kailuan di Tangshan, in Cina, per un periodo di sei anni.È emerso tra l'altro che il tè verde mostrava un effetto leggermente più forte di quello nero, ma entrambi sono risultati ricchi di polifenoli e catechine, due composti antiossidanti riconosciuti per le loro proprietà antinfiammatorie. Il legame tra un maggiore consumo ...