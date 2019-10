Pmi | Confartigianato a Patuanelli | modifiche a Ecobonus 2

Pmi : Confartigianato a Patuanelli - modifiche a Ecobonus : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha incontrato oggi i vertici di Confartigianato , il presidente Giorgio Merletti e il segretario generale Cesare Fumagalli. Nel corso dell’incontro, si legge in una nota di Confartigianato , “il presidente Merletti nell’apprezzare l’attenzione e la sensibilità del ministro alle aspettative espresse dall’artigianato e dalle ...

Verona : accordo Confartigianato - Intesa Sanpolo per le Pmi (3) : (AdnKronos) - “Per Intesa Sanpaolo il sostegno allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese artigiane dei territori è tra i fattori che concorrono alla crescita della economia di tutto il Paese – dichiara Renzo Simonato, direttore Regionale Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia d

Verona : accordo Confartigianato - Intesa Sanpolo per le Pmi (2) : (AdnKronos) - Nel 2018 l’export del Veronese era pari a 11,4 miliardi, il 18% delle esportazioni regionali. Nel primo semestre del 2019 la provincia si è distinta sulle altre, toccando i 5,8 miliardi di euro, con un incremento del +3,9% sui valori esportati nello stesso periodo dell’anno precedente,

Verona : accordo Confartigianato - Intesa Sanpolo per le Pmi : Verona, 19 set. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo e Confartigianato Imprese Verona hanno sottoscritto un accordo a sostegno delle imprese artigiane del veronese grazie al quale la Banca mette a disposizione delle imprese associate una gamma di servizi finanziari e non finanziari evoluti per supportarne