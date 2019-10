Migranti | Onu chiede a Ue di proteggere i bambini | “Le loro sofferenze non terminano in

Il monumento ai Migranti in piazza San Pietro : Un monumento per ricordare il dramma delle migrazioni è stato inaugurato da Papa Francesco in piazza San Pietro in occasione della 105esima giornata del migrante. Si tratta di una zattera in bronzo e argilla dell'artista canadese Timothy Schmalz con a bordo riprodotti 140 migranti di varie epoche e luoghi, dagli indigeni sudamericani agli ebrei perseguitati dal nazismo fino agli africani che fuggono la fame. E' "un gruppo di migranti di ...

Migranti - Conte all’Onu : ?ora l’Italia non è più sola : Nel suo discorso alle Nazioni unite, il premier ha sottolineato la «svolta» su scala europea nella gestione dei flussi migratori. Fra gli altri temi toccati le riforme, la situazione libica e l’emergenza climatica

Secondo l’Onu la Libia è corresponsabile del traffico di Migranti : Foto di Benjamin Lowy/Getty Images Uomini e donne intercettati in mare solo per essere condotti in centri di detenzione non ufficiali, dove saranno torturati, posti in schiavitù, stuprati e infine rivenduti ai trafficanti, da funzionari del governo corrotti e senza scrupoli. A puntare il dito contro le autorità libiche questa volta non è un organizzazione umanitaria, ma un rapporto ufficiale delle Nazioni Unite, redatto servendosi delle ...

Pm Salvatore Vella all'Onu per incontro su traffico Migranti : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Il Procuratore aggiunto della Repubblica di Agrigento Salvatore Vella oggi partecipa come primo relatore all'incontro sul "Smuggling - traffico di migranti" presso l'Onu che si terrà al Vic (Vienna International Center), portando dinanzi ai rappresentanti degli Stati d