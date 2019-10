Paco Fabrini morto a 46 anni in un incidente | da bambino interpretò il figlio di Tomas

Fonte : newscronaca.myblog

(Di domenica 13 ottobre 2019) È: l’ex attore, 46, è deceduto dopo unstradale avvenuto a Ronciglione (Viterbo). Daera diventato famosissimo nel ruolo di Rocky Giraldi, ildel celebre ispettore interpretato daMilian. La sua carriera da attore, però, si era interrotta ad appena 13e, crescendo, l’uomo si era trasferito nel comune del Viterbese dove lavorava come pizzaiolo.eradi una costumista, Alessandra Cardini, ed è anche per questo che Bruno Corbucci lo aveva scelto, ad appena sei, per interpretare ildiMilian nelle fortunate commedie poliziesche che vedevano come protagonista l’ispettore Nico Girardi. Viso dolcissimo e grandi tempi comici,aveva saputo conquistare i tanti fan delle commedie conMilian, lavorando accanto all’attore cubano fino al 1984 e chiudendo la ...

parm36282152 : RT @parm36282152: È morto Paco Fabrini a 46 anni in un incidente: da piccolo interpretò il figlio di Tomas Milian - leone52641 : RT @parm36282152: È morto Paco Fabrini a 46 anni in un incidente: da piccolo interpretò il figlio di Tomas Milian - parm36282152 : È morto Paco Fabrini a 46 anni in un incidente: da piccolo interpretò il figlio di Tomas Milian -