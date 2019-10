Gedi | via Cir Controllo a Romed Offerta di CdB per il 29 | 9%

Verissimo - Gianni Morandi : "Quella traGedia vissuta con la mia ex". Rivelazione straziante a Silvia Toffanin : Gianni Morandi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, ha rivelato il dramma che ha vissuto con la sua ex moglie. La coppia infatti ha perso una bambina nel 1967. Il cantante ha ricordato quel momento dolorosissimo: "Quella sera lì non fu una bella sera", ha raccontato il cantante che h

TraGedia sulle Alpi : caso archiviato da un magistrato svizzero : La magistratura svizzera ha archiviato l’inchiesta sulla Tragedia del 30 aprile 2018 nella zona della Pigne d’Arolla, dove erano morti sette sciAlpinisti, di cui sei italiani. Si erano persi nella bufera e avevano passato la notte al gelo a 3.270 metri di quota, lungo l’itinerario di sciAlpinismo ‘Haute Route’ dal Monte Bianco al Cervino. Per il ministero pubblico del Canton Vallese “nessuna ...

In viaggio di nozze coppia di giovani sposi prova l’ebbrezza di lanciarsi con il cavo di una teleferica - il lancio finisce in traGedia : Una coppia di sposi aveva scelto l’Honduras per il suo viaggio di nozze. Durante il loro viaggio la giovane coppia ha voluto provare il brivido di lanciarsi lungo il cavo della teleferica. Un brivido fortissimo che però si è rivelato fatale per uno dei due. Ad un certo punto del lancio la neo sposa, non si sa per quale motivo, si è bloccata a metà percorso. Il marito che era pochi metri da lei non è riuscito a fermarsi e l’ha colpita ...

Ponte di Genova - al via il varo del nuovo impalcato : “Opera di riscatto che nasce da una traGedia” : Al via a Genova la cerimonia per il varo del primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera a poco più di un anno dal crollo del Ponte Morandi, che ha provocato 43 morti. Renzo Piano: "Qui c'è stata una grande tragedia che non si può dimenticare". Commozione del sindaco Marco Bucci e del governatore della Liguria Giovanni Toti: "Genova torni a essere superba".Continua a leggere

Nuovo Viadotto Polcevera a Genova - Renzo Piano : “Qui c’è stata una grande traGedia che non si può dimenticare” : “E’ un riscatto e può suonare un po’ consolatorio. Ma non è così perché qui c’è stata una grande tragedia che non si può dimenticare,” lo ha dichiarato l’architetto Renzo Piano presso il cantiere del Nuovo Viadotto sul torrente Polcevera, dove oggi si tiene il “varo” del primo impalcato. “E’ proprio come l’avevamo pensato. Oggi lo variamo, i vari si fanno solo per navi e ...

TraGedia a Campotosto - lo pensavano a raccogliere funghi invece si era lanciato dal viadotto : L'Aquila - Nel pomeriggio di ieri era stato dato l'allarme per la scomparsa di un uomo di 52anni, i famigliari credevano che l'uomo si fosse perso o gli fosse successo qualcosa mentre era a raccogliere funghi, e non vedendolo rientrare hanno diramato l'allarme. Sul posto sono giunti per iniziare le ricerche, oltre i carabinieri della stazione di Campotosto anche i colleghi della Forestale ed i vigili del fuoco con due ...

Pavia - traGedia in azienda agricola : 4 morti nella vasca di decantazione dei liquami : Quattro persone sono morte in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda agricola di Arena Po (Pavia). Le vittime sono i due titolari e due dipendenti di nazionalità indiana. Sul posto il procuratore aggiunto di Pavia, Marco Venditti, che ha spiegato quali sono le prime ipotesi sulla dinamica dell’incidente L'articolo Pavia, tragedia in azienda agricola: 4 morti nella vasca di decantazione dei liquami proviene da Il Fatto ...

Pavia - traGedia in un’azienda agricola : quattro operai annegati in una vasca : Il gravissimo incidente sul lavoro giovedì poco dopo mezzogiorno. Estratti, per ora, due corpi. I vigili del fuoco stanno svuotando la vasca