Carlo Croccolo morto a 92 anni | attore in “Tre Uomini e una gamba” | lavorò con Totò

Napoli piange l'attore Carlo Croccolo : addio a 92 anni - recitò al fianco di Totò : Si è spento a 92 anni l'attore napoletano Carlo Croccolo. Ha iniziato la carriera nel 1950, interpretando alla radio la commedia "Don Ciccillo si gode il sole", in teatro...

Morto Carlo Croccolo - «bellezza mia» e voce di Totò - aveva 92 anni : Morto Carlo Croccolo: l'attore 92enne lavorò al fianco di Totò e lo doppiò in molti film. «Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato...

Marilyn Monroe e Carlo Croccolo/ 'L'ho amata quando beveva e prendeva eccitanti' : Carlo Croccolo, morto oggi 12 ottobre, a 92 anni, ebbe una storia con Marilyn Monroe. Di lei disse: 'L'ho amata quando già beveva e...'.

E’ morto a 92 anni Carlo Croccolo - lavorò al fianco di Totò. La moglie - conserviamone il sorriso : E' morto, all'età di 92 anni, Carlo Croccolo. L'attore lavorò al fianco di Totò e lo doppiò in molti film. La notizia è apparsa sul suo profilo Facebook con un breve post: "Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento. I funerali si terranno domani, domenica 13 ottobre, alle ore 16, presso la Chiesa San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento" a Napoli. Croccolo ha lavorato al fianco dei più grandi comici italiani ...

E’ morto a 92 anni Carlo Croccolo - lavorò al fianco di Totò : E' morto, all'età di 92 anni, Carlo Croccolo. L'attore lavorò al fianco di Totò e lo doppiò in molti film. La notizia è apparsa sul suo profilo Facebook con un breve post: "Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento. I funerali si terranno domani, domenica 13 ottobre, alle ore 16, presso la Chiesa San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento" a Napoli. Croccolo ha lavorato al fianco dei più grandi comici italiani a ...

Morto Carlo Croccolo - principe dei caratteristi di cinema e tv : Gli esordi con Totò e De Sica, il teatro con De Filippo: l’attore e doppiatore napoletano ha lavorato con i più grandi maestri del Novecento. Attivissimo fino a età inoltrata: tra le sue ultime apparizioni, la fiction «Capri»

A 92 anni se ne è andato Carlo Croccolo attore caratterista più famoso del cinema italiano : Lutto nel mondo dello spettacolo. A 92 anni se ne è andato uno degli attori caratteristi più famosi del cinema

Morto Carlo Croccolo - dai film con Totò (che doppiò) a «Tre uomini e una gamba» : Morto Carlo Croccolo: l'attore 92enne lavorò al fianco di Totò e lo doppiò in molti film. «Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato...

Cinema : è morto Carlo Croccolo - aveva 92 anni : Attore caratterista, aveva lavorato a fianco dei più grandi comici italiani a cavallo degli anni ‘50 e ‘60, da Totò a Eduardo e Peppino De Filippo

Addio a Carlo Croccolo - volto amato del cinema italiano : ha recitato con Totò - aveva 92 anni : Si è spento all'età di 92 anni Carlo Croccolo, attore, doppiatore, regista e sceneggiatore. La morte è stata annunciata sulla pagina Facebook dell'artista dalla famiglia: "Questa mattina, alle prime luci dell’alba, si è spento il maestro Carlo Croccolo. Ha vissuto una vita straordinaria come straor

È morto l'attore Carlo Croccolo : aveva 92 anni - : Carlo Lanna Addio a Carlo Croccolo, attore napoletano che ha recitato in più di 100 film dividendosi anche tra teatro e tv A dare l’annuncio della morte di Carlo Croccolo è stato il profilo Facebook ufficiale dell’attore napoletano. A 92 anni si spegne una delle voci più rappresentative della cultura partenopea, un attore di gran classe che nel corso della sua carriera si è diviso fra teatro, cinema e tv. "Alle prime luci dell’alba ...

Carlo Croccolo morto - addio all’attore comico “spalla” di Totò e protagonista di “Tre uomini e una gamba” : “Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento“. Con queste parole la famiglia ha voluto annunciare su Facebook la morte di Carlo Croccolo, attore celebre per esser stato la “spalla” di Totò in moltissimi film, da “47 morto che parla” a “Miseria e Nobiltà” e “Totò lascia o raddoppia?” e “Signori si nasce”. Aveva 92 anni e si è spento “questa mattina, alle prime luci ...

Addio a Carlo Croccolo : recitò spesso con Totò (e fu la sua voce in diversi film) : L'attore napoletano aveva 92 anni. A dare l'annuncio della scomparsa di Carlo Croccolo un post sulla sua pagina ufficiale...

È morto l’attore Carlo Croccolo : mondo dello spettacolo in lutto : “Questa mattina, alle prime luci dell’alba, si è spento il maestro Carlo Croccolo”. Inizia così il breve post che annuncia la scomparsa del grandissimo attore napoletano che ha lavorato nel cinema sin dagli anni Cinquanta accanto ai più grandi comici italiani in oltre cento film. Croccolo, che aveva 92 anni, “ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento – prosegue il messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook – ...