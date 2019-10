Terremoti | parte il progetto Caesar II dedicato ai Comuni per mitigare e gestire

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019)l’emergenza sismica:da Cava de’ Tirreni (Salerno) ilII,ai. Proprio nella città metelliana si è presentato, con un convegno, lo stato dell’arte delII, Controllare,l’emergenza sismica, analisi costi-benefici e multi criterio di scenari di impatto per la Riduzione del Rischio e l’incremento della Resilienza”, alla presenza del sindaco Vincenzo Servalli, dell’assessore all’urbanistica, Giovanna Minieri e Giulio Zuccaro, professore di scienza delle costruzioni all’Università Federico II, membro della Commissione Grandi Rischi e Supporto strategico al coordinamento per l’attuazione delper il Comune di Cava de’ Tirreni, ha moderato il giornalista scientifico Emanuele Perugini. “Oggi i sindaci si trovano in ...

UgoliniClaudia : @ChiodiDonatella @Storace Quindi ricostruire gli alberghi danneggiati dai terremoti con parte dei contributi statal… - Angelo41109450 : Super Matteo ! Visto ? Senatori chiedono carcere per gli evasori, il che suon male per un truccatore internazionali… - CarminoDeotti : Lo studio dell'evoluzione climatica è parte scientifica cosa per la quale la poveraccia G.THUNBERG nulla può se no… -