Spendig review a Buckingham Palace? Kate licenzia l' assistente

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 12 ottobre 2019) Francesca Galici Pare cheMiddleton abbiato una sua storica collaboratrice al ritorno dal viaggio di nozze. C'è chi dice che i motivi siano da ricercare in una ottimizzazione dei costi per. C'è aria di novità alla corte della Regina Elisabetta II, in particolare per quanto concerne l'entourage dei duchi di Cambridge. Pare cheMiddleton abbia allontanato la sua storica segretaria dopo che questa è convolata a nozze. Sophie Agnew ha 32 anni e da ben 7 anni lavorava per la moglie di William. Sono tante le voci che circondano questo allontanamento e in alcuni casi sono discordanti tra loro per le modalità e i tempi. Secondo alcune versioni, pare cheMiddleton abbia allontanato Sophie Agnew appena dopo il rientro della ragazza dalla luna di miele, dopo il matrimonio con Stuart Hill, direttore di un'agenzia di assicurazioni. Altre voci, ...

solosumisura : @eu_pizzimenti @schnitzlerrr lei sa bene che oltre al taglio si parla di riorganizzazione di regolamenti e commissi… - NOVLTeNOGRATTIN : @OGiannino @le_belve La spendig review questa sconosciuta - valtaro : #Manovra, Luigi Marattin: 'Non abbiamo alzato le tasse, riattivata spendig review e previsti ...… -