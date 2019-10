Maratona in meno di due ore | il record incredibile di Eliud Kipchoge

Fonte : vanityfair

(Di sabato 12 ottobre 2019) Primo meseSecondo meseTerzo meseIl consiglio di Gelindo BordinUna impresa storica che sembrava (im)possibile. Alfino a oggi. Dopo averla sfiorata due anni fa a Monza, l’atleta kenyanoha abbattuto oggi ildella, correndo i fatidici 42 km e 195 metri indi due ore. In 1 ora, 59 minuti e 40 secondi, per la precisione. Un tempo, che ogni runner sa quanto sia difficile da raggiungere. La corsa, che si è svolta sabato 12 ottobre a Vienna, è stata organizzata appositamente pere non era un evento aperto. Per questo il suo (nuovo) tempo non sarà conteggiato come «ufficiale» dalla federazione internazionale di atletica. Ilmondiale rimarrà quindi quello di 2 ore, 1 minuto e 39 secondi, stabilito a Berlino nel 2018. Indovinate da chi? Ma dallo stesso, ovviamente. LEGGI ANCHESportivi e pigri uniti nel segno della ...

