Serena Enardu a Temptation Island Vip | la gemella Elga | “C’è una querela in corso”

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Non è ancora dato sapere con certezza come finirà l’esperienza die Pago aVip. La coppia è arrivata al falò finale, ma abbiamo visto in tv solo il primo scontro, dove sia il cantante che l’ex tronista di Uomini e Donne sono apparsi molto provati e hanno espresso le loro perplessità riguardo la loro relazione. Ma in attesa del gran finale, in onda lunedì prossimo, negli ultimi giorni un indizio social ha fatto pensare che i due decideranno di dirsi addio: il commento di Gabriele Parpiglia, il giornalista che è tra gli autori del programma. “Difficilmente mi sono trovato nella situazione di non riuscire a fare un post immediato – ha scritto su Instagram – Ma dopo aver visto e pianto con Pago ecredo che ognuno di noi abbia fatto un viaggio dentro ogni singola parola o situazione da loro raccontata. E credo che a volte chi lascia…soffra ...

