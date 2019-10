Marrucco | “Mertens e Callejon? Prolungamento fino al 2022 buona proposta”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 11 ottobre 2019): quando un giocatore raggiunge una certa età, le valutazioni cambiano In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fulvioper parlare del Napoli, dei prolungamenti contrattuali di Metens ee di altro. Queste le parole dell’agente: “Sono sempre dalla parte dei calciatori, in particolare quella di Mertens e. Se è stato offerto un biennalealalle stesse condizioni non mi sembra una cattiva proposta. Quando un giocatore raggiunge una certa età, le valutazioni cambiano. Milik e Zielinski sono quelli che una volta venivano definiti oggetti misteriosi: non si riesce a capire il valore effettivo di questi giocatori. Un regista lo prenderei sempre: il Napoli è una squadra che nel momento in cui passa al 4-3-3 è carente in questa posizione. Qualsiasi grande club segue i buoni ...

