F 1 | GP del Giappone - Qualifiche spostate a domenica

Formula 1 - Leclerc prima del Gran Premio del Giappone dichiara : 'Con Vettel tutto risolto' : In vista del Gran Premio del Giappone Charles Leclerc precisa che all'interno del team Ferrari (e con Sebastian Vettel) non ci saranno più fraintendimenti: tutto è chiarito nell'assoluto interesse della squadra. Niente più incomprensioni tra compagni di squadra insomma, il bene della Ferrari viene prima di ogni aspirazione personale. Quanto poi le intenzioni di Mattia Binotto siano recepite in pista dai piloti, è tutto da vedere, o meglio, da ...

Ferraristi pronti per il Giappone. E non preoccupati del tifone : Cielo sereno nel giovedì del GP del Giappone, condizioni meteo che dovrebbero rimanere stabili anche domani, quando si svolgeranno le libere, ma che poi dovrebbero drasticamente cambiare sabato, quando il tifone Hagibis è atteso sulla Prefettura di Mie con venti fortissimi e tanta pioggia. In mattinata Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno effettuato la ricognizione […] L'articolo Ferraristi pronti per il Giappone. E non preoccupati ...

Formula 1 - il tifone ‘Hagibis’ minaccia il circuito di Suzuka : rischiano di slittare le Qualifiche del Gp del Giappone : Nel caso in cui non ci fossero le condizioni per disputare le Qualifiche al sabato, queste verranno svolte domenica mattina Il tifone ‘Hagibis‘ continua a minacciare il Giappone, dove dovrebbe arrivare nella giornata di sabato portando piogge torrenziali e venti fortissimi. Una situazione complicata da gestire, che potrebbe modificare il programma del week-end del Gran Premio di Suzuka. LaPresse/XinHua Qualora non ci fossero le ...

Formula 1 - Vettel senza penalità in Giappone : montata la MGU-K di Melbourne sulla Ferrari del tedesco : Il quattro volte campione del mondo non incapperà in nessuna penalità a Suzuka, utilizzando la MGU-K portata in pista a Melbourne Sebastian Vettel non subirà nessuna penalità in occasione del Gran Premio del Giappone, nonostante la rottura della MGU-K avvenuta nel corso della gara di Sochi. Lapresse La Ferrari utilizzerà sulla monoposto del tedesco una unità utilizzata ad inizio stagione a Melbourne, senza dunque ripercussioni sulla power ...

F1 - GP Giappone 2019 : il tifone Hagibis potrebbe cambiare il programma a Suzuka. Probabile lo slittamento delle qualifiche : Si preannuncia un weekend problematico per quanto concerne il Circus della F1 impegnato nel prossimo round del Mondiale 2019 in Giappone. Il tifone Hagibis, che si sta abbattendo nella zona asiatica, potrebbe mettere a rischio il corretto svolgimento del programma del weekend, stando a quelle che sono le previsioni. Al momento non sono state apportare modifiche, tuttavia è tutt’altro che lontana l’ipotesi di un cambiamento di orario ...

Max Verstappen F1 - GP Giappone 2019 : “Andare a podio è il mio obiettivo - lo slittamento delle qualifiche non sarà un problema” : L’olandese Max Verstappen è pronto per affrontare la sfida del GP del Giappone, prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Suzuka le aspettative dell’orange sono di far bene, visto e considerato che la sua Red Bull è spinta dal motore Honda. La casa Giapponese vorrà mettersi in mostra nell’appuntamento di casa e dunque le aspettative sono piuttosto importanti per questo round. Non è un caso che la scuderia ...

F1 - GP Giappone 2019 : il calendario del fine settimana. Orari - tv - streaming - programma TV8 e Sky : Comincia domani con la prima giornata di prove libere il fine settimana del Gran Premio del Giappone 2019, diciassettesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Si corre sullo storico tracciato di Suzuka, estremamente selettivo ed impegnativo per i piloti e per la competitività delle varie vetture grazie ad una sezione di curve di medio-alta velocità e ad una serie di lunghi rettilinei che richiedono un set-up molto ...

GP Giappone 2019 : gli orari del weekend in TV : La Formula 1 torna in azione con il GP del Giappone, diciassettesimo round del Mondiale 2019, in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) da giovedì 10 a domenica 13 ottobre. Si comincia domani, giovedì, alle 7.00, con le prime parole dei piloti in conferenza stampa: protagonisti Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (McLaren), Max […] L'articolo GP Giappone 2019: gli orari del weekend in TV sembra essere il primo su ...

Ferrari in Giappone per la prova dell’otto : Quello che si corre domenica è il 35° GP del Giappone. La corsa si è disputata su due piste, il Fuji Speedway (quattro edizioni) e il Suzuka Circuit (30 gare), con la Scuderia Ferrari si è imposta sette volte. La Formula 1 esordì in Giappone nel 1976 e quella gara fu decisiva per l’assegnazione del […] L'articolo Ferrari in Giappone per la prova dell’otto sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

Formula 1 - il Gp del Giappone può consegnare il titolo Costruttori : Mercedes campione del mondo a Suzuka se… : Il team di Brackley può festeggiare il titolo iridato dei Costruttori già a Suzuka, basterà conquistare 14 punti in più della Ferrari Il Gran Premio del Giappone potrebbe già consegnare il titolo mondiale Costruttori alla Mercedes, basterà infatti conquistare quattordici punti sulla Ferrari per festeggiare già a Suzuka. Il calcolo infatti è presto fatto: nelle restanti quattro gare del Mondiale si potranno conquistare 176 punti e, al ...

F1 - GP Giappone 2019 : Ferrari all’esame Suzuka. Una pista storicamente ostica che dirà molto sui progressi della SF90 : Prima del via dl campionato la Ferrari aveva cerchiato diverse piste con un pennarello rosso: Bahrein, Canada, Spa e Monza. In quelle occasioni sapeva perfettamente che la SF90 avrebbe potuto fare bene. Due successi sfiorati tra Sakhir e Montreal, e due vittorie vere e proprie tra Belgio e Italia. Questo il risultato di quei “circoletti”. In altre quattro piste, invece, il colore non era rosso, bensì nero. Si trattava di Le ...

Formula 1 - Mercedes agguerrita a Suzuka : Wolff svela importanti novità per il Gran Premio del Giappone : Il team principal della Mercedes ha rivelato che sono previsti degli aggiornamenti sulle macchine di Hamilton e Bottas per il week-end di Suzuka La Mercedes non sta con le mani in mano e, in vista del Gran Premio del Giappone, ha deciso di sviluppare ulteriormente la W10. Stando a quanto riferito da Toto Wolff, sono previsti degli aggiornamenti sulle monoposto di Hamilton e Bottas a Suzuka, un passo in avanti per provare a contrastare con ...

F1 - GP Giappone 2019 : i precedenti e tutte le vittorie della Ferrari. Ultimo successo con Schumacher nel 2004 : Il Mondiale di Formula 1 fa tappa a Suzuka da venerdì 11 a domenica 13 ottobre per il Gran Premio del Giappone 2019, diciassettesimo e quintUltimo round della stagione. Quest’anno va in scena la 35esima edizione del Gran Premio nipponico valevole per il Campionato Mondiale di Formula 1, potenzialmente decisiva per l’assegnazione del titolo iridato costruttori alla Mercedes con quattro gare d’anticipo. La Ferrari è staccata di ...

Formula 1 – Il Gp del Giappone speciale per Vettel : “quello di Suzuka è il circuito che preferisco - ecco perchè” : Sebastian Vettel motivato e carico alla vigilia del Gp del Giappone: le parole del ferrarista in vista della gara di Suzuka La Formula 1 torna protagonista e lo fa in Giappone: domenica mattina si correrà infatti il 17° appuntamento stagionale, sul circuito di Suzuka, dove Vettel andrà a caccia del riscatto dopo il ritiro di Sochi per un problema al motore. Photo4/LaPresse “Quello di Suzuka è con ogni probabilità il circuito che ...