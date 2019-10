Classifica Tale e Quale Show | Carlo Conti fa una scelta improvvisa

Tale e Quale Show 2019 : quinta puntata - Classifica e vincitore | 11 ottobre : Tale e Quale Show 2019 ritorna con la sua quinta puntata sul piccolo schermo di Rai 1. Con la conduzione di Carlo Conti, il programma ci rivelerà le nuove esibizioni e Quale sarà la classifica finale che decreterà il vincitore . L’ospite della serata è un volto noto del Tale nt, visto che ha ricoperto il ruolo di giudice per ben sette edizioni: Gabriele Cirilli. Vedremo salire sul podio uno dei cantanti in lizza per il traguardo oppure ci ...

Classifica Tale e Quale Show. Carlo Conti si scusa per un problema : Tale e Quale Show 2019, Classifica quarta puntata. Carlo Conti: “C’è un ex aequo!” Finale di puntata insolito quello di Tale e Quale Show di stasera: Carlo Conti, dopo aver annunciato le posizioni dalla decima alla terza in Classifica, ha infatti svelato che al primo posto c’è stato un ex aequo tra due concorrenti, Agostino Penna e Sara Facciolini. Due vincitori nella quarta puntata di Tale e Quale Show, quindi, ...