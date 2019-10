Notte di violenze su una 13enne | fermati due nigeriani a Como

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Dopo aver accompagnato a casa un'amica a, è stata avvicinata da un suo connazionale. L'uomo le ha strappato di mano il telefono cellulare, poi l'ha trascinata nel suo appartamento. E lì l'ha violentata. La vittima è una ragazzina nigeriana di 13 anni che ha raccontato alle forze dell'ordine di avere subito abusi sessuali anche da un amico del padrone di casa. I due aggressori, cittadiniregolari in Italia e poco più che 20enni, avrebbero abusato di lei per tutta laSoltanto alle 6 del mattino, come riporta AdnKronos, mentre i due dormivano, la ragazzina è riuscita a recuperare il suo cellulare e scappare a casa. Nel frattempo, i genitori della giovane, preoccuparti dall'assenza della figlia, avevano già allertato i carabinieri di Cantù. Il giorno successivo, laha trovato la forze per raccontare quanto accaduto alla madre che, insieme ad altri due ...

matteosalvinimi : Due violenze sessuali in poche ore a Milano, gli aggressori entrambi stranieri. Intanto a Lampedusa gli sbarchi pro… - Sere_Ish : RT @matteosalvinimi: Due violenze sessuali in poche ore a Milano, gli aggressori entrambi stranieri. Intanto a Lampedusa gli sbarchi proseg… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Le reti ferroviaria e metropolitana di #HongKong sono state chiuse dopo un'ennesima notte di disordini e violenze seguit… -