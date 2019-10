Figliomeni | richiesta indagine Multiservizi dopo servizio ‘Le Iene’

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roma – “L’inchiesta di Filippo Roma delle Iene andata in onda ieri sera su Italia 1 dimostra che erano fondate le tante segnalazioni dei commercianti, esasperati a causa del mancato ritiro dei rifiuti delle utenze non domestiche, come peraltro avevamo inutilmente portato all’attenzione del Sindaco Raggi con le nostre nostre denunce tra cui la specifica interrogazione dello scorso 19 aprile”. “Commercianti ed imprenditori che, oltre al danno, subivano la beffa di essere pure sanzionati per aver conferito i rifiuti nei cassonettisettimane che li tenevano nei propri locali mentre l’Amministrazione Raggi ed Ama dormivano sonni profondi non accorgendosi che qualche dirigente infedele di Romaordinava ai dipendenti di ‘sparare e scappare’ cioe’ ‘beggiare’ di notte col palmarino sul codice a barre del ...

