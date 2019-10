Dare un taglio alla lagna sui parlamentari

Nuovo Qe da 20 miliardi al mese e taglio tassi : il bazooka di Draghi. Trump : Bce svaluta l’euro - Fed sta a guarDare : La Banca centrale europea ha tagliato i tassi (con un sistema a “scalini”), lanciato un Nuovo qe, e modificato le condizioni delle Tltro, le aste di liquidità finalizzate ai prestiti alle aziende, che saranno anche più lungo del previsto. Soprattutto, ha modificato la forward guidance: non sono più previsti termini precisi, come era accaduto finora: la politica ultraespansiva resterà in vigore finché necessario

Crisi - il piano di Salvini : taglio dei parlamentari e anDare subito dopo al voto : L'intervento del Vice Presidente del Consiglio nel dibattito tenutosi ieri sera al Senato ha spiazzato il Movimento Cinquestelle ed il Partito Democratico. Prendendo la parola in rappresentanza della Lega durante il dibattito che precedeva la decisione di votare per calendarizzare l'intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha dichiarato la disponibiltà del carroccio a votare a favore della riduzione dei parlamentari. La modifica ...

Lega-FI-FdI : "Voto su Conte sia domani" | Pd-Leu : il 20 | Salvini : taglio parlamentari - ma poi anDare al voto - non ritiro ministri : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Salvini : «Il taglio dei parlamentari è un Salva-Renzi - impossibile anDare al voto» : Matteo Salvini è a Roma per incontrare i i parlamentari della Lega, ma prima di entrare in riunione all'hotel Paladino, ha postato un tweet in cui sostiene che il taglio dei...

Salvini : «Il taglio dei parlamentari è un Salva-Renzia - impossibile anDare al voto» : Matteo Salvini è a Roma per incontrare i i parlamentari della Lega, ma prima di entrare in riunione all'hotel Paladino, ha postato un tweet in cui sostiene che il taglio dei...