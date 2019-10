Ghost Recon Breakpoint debutta al secondo posto nella classifica UK | ma le vendite sono

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Le classifiche di vendita settimanali del Regno Unitodisponibili, per gentile concessione di UKIE / Gfk Chart-Track (tramite GamesIndustry). FIFA 20 hato in cima alle classifiche la scorsa settimana consolide e, per la settimana conclusasi il 5 ottobre, ha mantenuto il vantaggio, nonostante una nuova uscita piuttosto importante.Questa nuova uscita è, che non ha avuto un brutto debutto. È al. Nonostante l'alta posizione, lefisiche per il giocoun quinto di quelle diWildlands al lancio nel marzo 2017. L'altra nuova uscita della settimana,busters: The Video Game Remastered,alla posizione No. 6, vendendo di più su PS4, poi su Switch e quindi su Xbox One.The Legend of Zelda: Link's Awakening si mantiene stabile al quinto, Borderlands 3 rimane al n. 3 nonostante un calo ...

