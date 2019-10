Dal carcere alla convocazione in nazionale La favola di Rubén Semedo

Fonte : agi

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Dalle lacrime di disperazione a quelle di gioia, dalla tristezza di una prigione alla felicità dellain, da dietro le sbarre alle luci della massima ribalta. Rubén Semedo non dimenticherà mai questo brusco passaggio dal disastro al trionfo, dai cinque mesi di detenzione in carcere dell'anno scorso, alla chiamata nel suo Portogallo, dalla carriera che sembrava definitivamente rovinata alle due partite dell'11 e del 14 ottobre per le qualificazioni agli Europei di calcio, contro Lussemburgo e Ucraina. E diventerà magari il soggetto di un film: lui, il centrale del Villarreal, 1.89, 25 anni compiuti ad aprile, che, dopo essere stato nel mirino anche del Napoli e del Southampton, il 22 febbraio 2018, è stato arrestato in Spagna, con l'accusa di sequestro di persona, assalto e violenza contro un uomo, che avrebbe minacciato a casa sua, con una pistola, sottraendogli ...

