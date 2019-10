Bangla | il film in tv su Rai2 e in streaming su Raiplay martedì 8 ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Nella prima serata diva in onda su Rai 2 il", pellicola del 2019 scritta, interpretata e diretta dal ventiduenne Phaim Bhuiyan. Questo lungometraggio, prodotto da Fandango e Tim Vision, è stato premiato quale “Commedia dell’anno” nell'ultima edizione dei Nastri d’argento e narra la storia, in larga parte autobiografica, di Phaim. Nelil giovane di origine bengalese, nato in Italia, abitante del quartiere romano di Torpignattara e di religione musulmana si innamora della bella Asia e da questo rapporto si evolvono varie situazioni che raccontano di sentimenti, integrazione e multiculturalità. Sinossi del' Phaim è un ragazzo bengalese nato sul suolo italiano e di religione musulmana. Il giovane abita nel quartiere capitolino di Torpignattara e trascorre le sue giornate in modo molto abitudinario La sua famiglia è formata da un padre ...

