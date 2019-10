Rende Incidente in località Surdo | morti 4 ragazzi | altri due feriti gravi

Rende - incidente stradale nel Cosentino : 4 morti e 2 feriti gravi : Quattro giovani sono morte e due sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte nel Cosentino. Si tratta di uno scontro frontale tra due macchine, al chilometro 25+500 della strada statale 107, in località Saporito, nel territorio del comune di Rende. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, i sanitari del servizio di emergenza 118 e le forze ...

Incidente Catania - auto finisce contro guardrail e pRende fuoco : 47enne morto carbonizzato : Incidente mortale all'alba di oggi a Catania: un uomo di 47 anni, Giulio Sebastiano Calogero, è morto carbonizzato dopo che la sua auto ha preso fuoco nell'impatto contro un guardrail sull'Asse dei servizi. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere l'incendio ed estrarre il cadavere dalle lamiere. Indagini in corso.Continua a leggere

Taiwan - ponte crolla sulle barche : autocisterna precipita e pRende fuoco. Il video dell’incidente : Un ponte in una baia nell’est di Taiwan, vicino al villaggio di Nanfangao, è crollato questa mattina ferendo almeno 10 persone: lo ha reso noto un funzionario dei servizi di emergenza del Paese. Un’autocisterna carica di carburante che in quel momento attraversava il ponte è precipitata in acqua incendiandosi e colpendo tre imbarcazioni. Sei dei 10 feriti sono in gravi condizioni. Le autorità temono ci siano cinque-sei dispersi nel ...

Firenze - moto pRende fuoco dopo un incidente con auto e bici : morti centauro e passeggera : Un motociclista di 53 anni e la donna di 52 anni che viaggiava con lui sono morti in un incidente stradale avvenuto in via Pistoiese, in località Sant'Angelo a Lecore a Signa (Firenze). La loro moto ha preso fuoco. Denunciati a piede libero per il reato omicidio stradale un ciclista di 76 anni e un automobilista di 26.Continua a leggere

Incidente aereo Bergamo - la corsa contro il tempo dell’ex poliziotto : “Ho estratto tre persone - poi mi sono dovuto arRendere” : “Le fiamme erano già arrivate alle portiere, non si potevano aprire. Dal finestrino spuntavano delle gambe, una ragazza cercava di uscire. Abbiamo fatto quello che avrebbe fatto chiunque altro. Abbiamo tirato e siamo riusciti ad estrarla dall’aereo. Lo stesso con una seconda ragazza. Dopo di loro, un uomo”. Racconta così alla giornalista Giuliana Ubbiali del Corriere della Sera, l’ex poliziotto in pensione la sua corsa ...

Auto pRende fuoco dopo l'incidente : morti padre e figlioletta : Nella mattina di domenica 15 settembre, per cause ancora da accertare, un'Auto si è schiantata sulla Torino-Pinerolo...

VIDEO F3 - GP Italia 2019 : incredibile incidente a Monza - Peroni pRende il volo e finisce oltre le barriere! Attimi di paura : incredibile incidente durante il GP d’Italia 2019 della Formula 3 che si sta disputando a Monza. Alexander Peroni ha infatti colpito il dissuasore in uscita dalla parabolica, la sua vettura ha letteralmente spiccato il volo, ha roteato in area ed è andata oltre le barriera. Si è temuto il peggio per il pilota australiano che però è fortunatamente uscito illeso dalla sua monoposto, probabilmente anche per merito di Halo. Di seguito il VIDEO ...