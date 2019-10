CorSport | Mertens insegue Maradona Hamsik raggiunse Diego proprio a Torino

CorSport : Genk-Napoli - torna Insigne. Dubbio in attacco : Milik o Lozano accanto a Mertens? : Ritorna la Champions e ritorna anche Lorenzo Insigne. Uno che in Europa riesce spesso a lasciare il segno, come contro il Real Madrid o il Psg. Il Napoli partirà stamattina alle 9.45 da Capodichino in direzione Liegi. Un paio di ore di volo, poi la squadra procederà in pullman. A fine giornata ci sarà l’incontro con la stampa e la rifinitura alla Luminus Arena, con i suoi 25mila posti che domani saranno tutti esauriti. Il Corriere dello Sport ...

CorSport : Ribery macina chilometri. 290 meno di Mertens e 1220 più di Lautaro Martinez : Quanti chilometri ha macinato finora il 36enne Ribery, arrivato alla Fiorentina a parametro zero dal Bayern? Molti, considerando soprattutto la sua non più tenera età. Il dato è riportato dal Corriere dello Sport. Il francese percorre 8,835 chilometri in media per gara. Paragonati a quelli del giovane Chiesa, che sono 9,855 si capisce bene che il distacco non è poi granché. Soprattutto, Frank ha lasciato finora alle sue spalle Lautaro Martinez, ...

CorSport : Mertens a meno 2 da Maradona. Oggi potrebbe agganciare il record : Mancano solo 2 gol, a Dries Mertens, per raggiungere Diego Armando Maradona. I gol del belga, ad Oggi, sono 113, quelli dell’argentino 115. Già Oggi, contro il Brescia, potrebbe avvenire lo storico aggancio, scrive il Corriere dello Sport. Basterebbe una doppietta, Oggi al San Paolo, per coronare il sogno e poi lanciarsi all’inseguimento di Hamsik, a quota 121. Ancelotti ha provato diverse soluzioni in attacco, questa settimana, scrive il ...

CorSport : Napoli-Brescia - Insigne riposa. Ballotaggio Milik-Llorente accanto a Mertens : Il CorSport azzarda la formazione che Ancelotti schiererà in campo domani contro il Brescia. Con Koulibaly fuori dai giochi, in difesa dovrebbe esserci la coppia Manolas-Luperto davanti alla porta difesa da Meret. Le condizioni di Maksimovic saranno infatti valutate oggi ma sembra improbabile che possa recuperare in tempo per la partita. Ai lati, sulla linea difensiva, ci saranno Di Lorenzo e Ghoulam, favorito su Mario Rui, al quale Carletto ...

CorSport : il Cagliari vittima preferita di Mertens che è a soli 2 gol da Maradona : Mancano due gol soltanto, a Dries Mertens, per raggiungere il record che appartiene a Maradona. E il belga potrebbe riuscire nell’impresa già stasera, visto che il Cagliari è la sua musa ispiratrice. In sette anni, scrive il Corriere dello Sport, ai sardi Ciro ha segnato infatti nove volte in dieci partite. Due sole le volte che è andato in bianco, una nel 2013 e l’altra la stagione scorsa. Stasera il belga sarà in campo in attacco. Arriva alla ...

CorSport : De Laurentiis vuole trattenere Mertens e Callejon. Si cerca un’intesa : De Laurentiis ha ammesso pubblicamente di amare Mertens e Callejon e di volerli tenere a Castel Volturno. Ma i contratti di entrambi sono in scadenza e c’è il rischio che possa arrivare un pretendente a strapparli al Napoli a parametro zero. Ecco perché, scrive il Corriere dello Sport, le parti sono al lavoro per cercare un’intesa: “se ne parla, eccome, e si confrontano le posizioni e gli interessi, che ovviamente sono differenti” L'articolo ...

CorSport : Napoli-Cagliari - tornano Mertens e Lozano. Fabian e Koulibaly riposano : Ancora turnover per il Napoli contro il Cagliari, domani. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport dovrebbe riposare Koulibaly. Avrebbe dovuto fermarsi per un turno anche contro il Lecce ma il risentimento muscolare di Manolas ha costretto Ancelotti a schierare il senegalese al fianco di Maksimovic. Stavolta toccherà a lui restare in panchina a rifiatare. In porta ci sarà di nuovo Meret, dopo la pausa che ha dato spazio a Ospina. Di Lorenzo ...

CorSport : Napoli-Samp - sarà il varo della coppia Mertens-Llorente? : Le buone notizie le abbiamo date già ieri: Insigne è riuscito a svolgere l’intero allenamento con la squadra, mentre anche Milik è in miglioramento, ed è riuscito ad unirsi al gruppo almeno per parte della seduta, per poi proseguire a parte. Il Corriere dello Sport parla di un Napoli che avrà un doppio volto in tre giorni. Ci sono da valutare le condizioni dei calciatori reduci dagli impegni con le nazionali ma anche il doppio impegno, di ...

CorSport : potrebbe esserci Llorente in attacco accanto a Mertens - contro la Samp : Sabato è sempre più vicino e i punti fermi per Ancelotti circa la formazione da schierare contro la Sampdoria sono al momento pochissimi, scrive il Corriere dello Sport. Insigne è quasi pronto. Aspetterà e proverà fino a domani e se i progressi continueranno, sabato potrebbe andare in panchina. E anche Milik migliora gradualmente. contro la Samp non ci sarà, l’obiettivo è riportarlo in campo contro il Liverpool. Ieri sono rientrati ancora altri ...

CorSport : il Belgio vince anche grazie a Mertens. Suo il gol del 2-0 : Un Mertens in biondo segna con la nazionale belga contro il San Marino. Suo il gol al 12’ minuto della ripresa, solo uno dei 4 gol che regala al Belgio la vittoria schiacciante sull’avversaria lasciata a zero reti. Mertens è partito dalla panchina, come Lukaku. L’obiettivo era di non spremerli prima della trasferta in Scozia. Dries è entrato nella ripresa e ha poggiato facilmente sottoporta firmando il 2-0. Gli altri tre gol sono stati firmati ...

CorSport : Rinnovi Mertens e Callejon bisogna fare presto : È tempo di Rinnovi per ilNapoli che ha messo in cantiere una serie di incontri con i calciatori che hanno i contratti in scadenza. Non tutti ovviamente, perché la società si riserva di decidere a chi vorrà prolungare o rinnovare il contratto. Il Corriere dello Sport ricorda che per Dries Mertens e José Callejon bisogna decidere in fretta: da gennaio 2020 si potranno svincolare a parametro zero, cosa al momento quasi scontata nel caso ...

CorSport : Stasera duello Mertens-Sarri. Per Dries è la sedicesima volta contro la Juventus : È Sarri che ha inventato Mertens centravanti. Quando Higuain era andato via e Milik era infortunato. Chissà cosa avrà studiato per fermarlo e contenerlo, si chiede il Corriere dello Sport. E chissà cosa inventerà il belga per sfuggire alle contromosse tattiche. I due si conoscono alla perfezione, ma poi il calcio è inventiva, genio e fantasia e Mertens di colpi da sparare ne ha tanti. Quella di oggi, per Mertens, sarà la sedicesima sfida con la ...

CorSport : Mertens - l’anti-viola per eccellenza : Sono state 14 le partite giocate contro la Fiorentina dalla stagione 2013-14. Mertens ha portato a casa 6 gol e 2 assist. Contro i viola si scatena, tanto da essere considerato un avversario temibile per la Fiorentina. Scrive il Corriere dello Sport: “La Fiorentina è la sua musa, una delle avversarie che maggiormente ha ispirato il genietto belga del Napoli. Alla viola ha fatto gol ovunque – in casa, fuori e anche all’Olimpico – e proprio la ...