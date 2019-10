Cecina | aggredisce due poliziotti | straniero scarcerato subito

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 5 ottobre 2019) Nico Di Giuseppe Una poliziotta ha riportato un'ischemia dopo i calci ricevuti da un russo. Ma per lui soltanto l'obbligo di firma Duesono finiti in ospedale adopo essere stati aggrediti da un uomo di nazionalità russa. Una poliziotta ha riportato un'ischemia nell'aggressione, a causa dei calci ricevuti al petto. E il colpevole, processato per direttissima, è stato. A denunciare l'accaduto è il Sindacato autonomo di polizia. I fatti sono accaduti nella serata di venerdì. L'altro agente ha riportato lo stiramento del rachide con dieci giorni di prognosi. "Lo– ha affermato Stefano Paoloni, segretario generale del Sap – è stato arrestato e, nonostante ciò, ha continuato ad insultare e sputare verso gli agenti. Processato per direttissima questa mattina, nonostante la richiesta di custodia in carcere da parte del pm, loè stato ...

