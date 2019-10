Def : Renzi - ‘aumento Iva pasticcio - l’abbiamo evitato’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Aumentare l’Iva sarebbe stato un pasticcio. L’ultima volta che si è fatto, era l’ottobre 2013, ne hanno pagato le conseguenze i consumi”. Lo dice Matteo Renzi a Tg2 Post.“Penso ci fosse, in buona fede, una parte del governo che diceva ‘aumentiamo l’Iva e abbassiamo qualcos’altro” ma questo gioco delle 3 carte non serve. Lo abbiamo evitato quindi bene ...

Def : Renzi - '2 - 5 mld per taglio cuneo è pannicello caldo' : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – "Tutti parlano di ridurre il cuneo fiscale, ma con il mio governo abbiamo fatto gli 80 euro, 6 miliardi in meno di costo del lavoro e altri interventi per 22 miliardi di riduzione cuneo fiscale. Proporre 2,5 miliardi in meno è un pannicello caldo". Lo ha detto Matteo Renzi a Tg2 Post.

Def : Misiani - 'Renzi sbaglia - taglio cuneo non è 'pannicello caldo" : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – "Matteo Renzi liquida il taglio del cuneo fiscale come un 'pannicello caldo'. sbaglia. Il suo partito aveva chiesto di rimandarlo al 2021. Non siamo d'accordo. Siamo al governo perché le tasse sui lavoratori vogliamo tagliarle. Iniziando subito, a partire da chi ne ha più bisogno". Lo scrive il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, su Twitter replicando alle

Def : Zingaretti - 'su Iva vittoria Renzi-Di Maio? non è vero - tutti contenti' : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Lo stop all'aumento dell'Iva è una vittoria di Di Maio e Renzi? "Non è vero. L'Iva per fortuna non aumenta e siamo tutti contenti per questo. Anche perchè per colpa di Salvini abbiamo ereditato 23 miliardi di euro". Lo dice Nicola Zingaretti al Tg3.

Def : Renzi - 'convergenza con M5S su no aumento Iva è buonsenso' : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – "Qualcuno si stupisce che ci sia una sintonia tra Cinque Stelle e Italia Viva" sul no all'aumento dell'Iva? "Mi stupisce chi si stupisce: è una convergenza di buon senso". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

Def : Renzi - 'da Iv no dispetti a governo - aumento Iva lo sarebbe per italiani' : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – "Non voteremo l'aumento dell'Iva. Molti dicono: voi non dovete fare i dispetti al governo. E infatti noi non vogliamo fare nessun dispetto al governo. Ma non vogliamo soprattutto fare dispetti agli italiani o regali a Salvini: l'aumento dell'IVA sarebbe un disastro". Lo scrive Matteo Renzi nella enews."Innanzitutto perché abbiamo fatto il governo spiegando che

La lunga notte delle liti sul Def I timori su Renzi e Di Maio : «Così facciamo poca strada» : Il premier Conte e Franceschini vedono il leader di Italia Viva e quello dei 5 Stelle come possibili guastatori. La lite sul cuneo fiscale tra Marattin e Misiani. Il sospiro di sollievo finale della Bellanova: «Sventato l’aumento selettivo dell’Iva, è una vittoria per tutti»

"E' un buon punto di partenza..." Sulla NaDef tiepido ok dei renziani : "Avevamo detto che non ci doveva essere aumento di tasse, e così è. Si tratta di un buon punto di partenza, vedremo il lavoro Sulla Legge di Bilancio". Con queste parole Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva (la nuova formazione politica di Matteo Renzi) e... Segui su affaritaliani.it

Def : Conte - 'cambiato idea per renziani? Decisione non era stata presa' : Roma, 30 set. (AdnKronos) – "Ieri c'è stata la prima riunione allargata del governo, abbiamo lavorato per molte ore, ma quel che dico vale per ieri, per domani e dopodomani. Ci saranno tanti confronti con chi sostiene il governo, ed è errata la ricostruzione per cui qualcuno ha fatto cambiare idea a qualcun'altro. Se avessimo già deciso, non ci sarebbe stato alcun confronto. C'erano invece vari scenari, non

**Def : Renzi - 'noi non voteremo aumento Iva'** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – "Un governo non deve aumentare le tasse e l'Iva, non perché lo dico io, ma l'ha detto il nostro presidente del Consiglio. Quello che è certo è che non voteremo l'aumento dell'Iva. Ad agosto abbiamo detto: 'Faremo un Governo per mandare a casa Salvini e per evitare che gli italiani paghino più Iva'". Lo ha detto Matteo Renzi ai microfoni di 'Stasera

Def : Conte avverte i renziani - ‘no a giochini - qui per fare le cose’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – Un monito, ma anche un altolà a chi vorrebbe far passare il suo governo come un esecutivo pronto ad alzare l’Iva, e dunque in procinto di aumentare le tasse. A quanto apprende l’Adnkronos, ieri nel teso vertice di maggioranza andato in scena nella notte a Palazzo Chigi sulla nota di aggiornamento del Def, il premier Giuseppe Conte è intervenuto sui rapporti tra dem e renziani di Italia Viva, ...