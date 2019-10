Android 10 non è ancora arrivato su parecchi OnePlus 7 e 7 Pro

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Sono passate ormai un paio di settimane dal rilascio della versione stabile di10 per7 e7 Pro. Con lei è arrivata anche la nuova OxygenOS 10.0 ma a quanto pare l’aggiornamento in questione pare essereprerogativa di pochi. Perché di fattonon ha rilasciato l’aggiornamento alla decima versione del robottino verde per tutti. Non che sia così strano riscontrare un roll out asincrono, ma le lamentele di molti utentiprivati di10 a distanza di due settimane dal giorno del rilascio rendono la questione un po’ strana. A questo punto, il timore che l’azienda cinese abbia proprio bloccato l’aggiornamento ad10 non suona così inverosimile. Nessuna risposta pervenuta da parte dial momento, e non ci sono nemmeno particolari indizi che ci fanno pensare a dei problemi che potrebbero aver indotto l’azienda a fermare o a ...

fantapiu3 : Vuoi sempre rimanere aggiornato con tutte le news di #Fantacalcio, avere tutti i voti della maggiori testate italia… - hwupgrade : Non solo Neo: tra i nuovi #Surface c'è anche uno smartphone dual-screen con #Android ???? #SurfaceDuo - MySickIdea : #microsoft #surfaceduo uno #smartphone 'pieghevole', in verità ha delle cerniere, lo schermo no flette. Come s.o. u… -