Scuola | sindacati e Miur firmano intesa per concorso precari

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Qualcosa si sblocca per i tantidel mondo della: idel comparto di Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e ministero dell'Istruzione hanno firmato un'che prevede un decreto legge per unstraordinario che porti all'assunzione di circa 24 milada almeno 36 mesi di servizio (in totale sono 70 mila quelli che hanno queste caratteristiche), a cui si aggiungera' poi unordinario. Si prevede, inoltre, un disegno di legge sulle abilitazioni e sul reclutamento. L'siglata a Viale Trastevere prevede, unstraordinario abilitante con una prova a test a risposta chiusa finale: almeno i primi 24.000 classificati saranno assunti. Chi consegue un punteggio di 7/10 ed e' in servizio il primo settembre 2020 con una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, frequentera' l'universita' per i 24 crediti formativi universitari, con un percorso ...

