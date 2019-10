Riforme | Mulè | ‘tagliano parlamentari e aumentano poltrone’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Roma, 2 ott. (AdnKronos) – ‘Per completare l’inganno del governo dei perdenti, la maggioranza Pd-5Stelle si prepara a un nuovo ‘capolavoro’ alla Camera. Pur di garantirsi la maggioranza dei componenti nell’Ufficio di Presidenza di Montecitorio e dare un contentino a chi nel Movimento non è entrato al governo, i tagliatori di teste grillini d’accordo col Pd creano una nuova testa: un nuovo quanto totalmente inutile segretario di Presidenza in quota Pd”. Lo afferma Giorgio, deputato di Forza Italia e portavoce dei Gruppi di Camera e Senato.“Così, nel solco della consumata ipocrisia grillina, da una parte si dice di voler tagliare le poltrone deimentre se ne crea una (con altri costi per i cittadini e la Camera) per bassi giochi di potere. La poltrona aggiuntiva -prosegue l’esponente azzurro- si poteva e ...

