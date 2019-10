Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)ay è un programma attraverso il qualepermette ai clienti iscritti didi volta in volta premi diversi e i premi che l’operatore ha previsto per i mercoledì del mese di ottobre 2019 sono piuttosto allettanti: viaggi per tutta la famiglia ine consolePS4 Pro. Entrando più nello specifico, i primi due mercoledì dimese, vale a dire oggi – 2 ottobre – e il prossimo 9 ottobre, i clientiche siano iscritti al programmaay avranno la possibilità di concorrere per“uninper tutta la famiglia a casa di Babbo Natale“. Insomma, un premio senza dubbio affascinante, che permetterà ai fortunati vincitori di calarsi appieno nel mood natalizio, tra la visita al villaggio di Babbo Natale, il safari in motoslitta, il giro turistico per la città di Gammelstadt (patrimonio dell’umanità Unesco), la visita a un ...

TuttoAndroid : Provate a vincere una Sony PS4 Pro o un viaggio in Lapponia con questo concorso Wind - fcin1908it : Trevisani: 'Ecco come l'Inter può vincere stasera. Conte? Provate a chiedergli se...' - - Lino18812884 : Provate per un attimo ad invertire i tempi di ieri, chi ha scritto che il Napoli non meritava di vincere a tempi in… -