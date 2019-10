Pomeriggio 5 | a Barbara d' Urso gela il sangue in diretta | cosa le dice una signora in

Pomeriggio 5 - è caos in studio. Barbara d’Urso tuona : “Silenzio!” : Barbara d’Urso rimprovera Patrizia Groppelli e Maria Monsè a Pomeriggio Cinque Pomeriggio 5 per il talk dedicato alla cronaca rosa propone al suo pubblico gli argomenti più discussi di sempre. Lo sa bene Barbara d’Urso che è stata costretta, durante la diretta di oggi, a rimproverare due delle sue ospiti: Patrizia Groppelli e Maria Monsè. Le due, come al solito, se ne sono dette di tutti colori. Patrizia ha accusato la showgirl di ...

Barbara d’Urso - altra doccia gelata a Pomeriggio 5 : cala il gelo : Barbara d’Urso, altra doccia gelata a Pomeriggio 5: cala il gelo in studio e il collegamento viene chiuso in fretta Barbara d’Urso, arriva un’altra doccia gelata a Pomeriggio 5. Il caso è sempre quello relativo al matrimonio ‘intossicato’, un episodio di cronaca brianzola finito sui giornali diversi giorni fa e già trattato dal programma di […] L'articolo Barbara d’Urso, altra doccia gelata a Pomeriggio ...

Pomeriggio Cinque - Karina Cascella straziata : il ricordo che ha commosso Barbara D'Urso : Karina Cascella, ospite nel salotto di Pomeriggio Cinque, raccontando alcuni particolari del suo doloroso passato, ha commosso la padrona di casa Barbara D'Urso. "Prima è morto mio padre, poi dopo un anno e mezzo è morta anche mia madre. Quando è successo non avevamo neanche i soldi per il funerale"

Pomeriggio 5 - ragazza scomparsa torna durante il collegamento con i genitori. Barbara D’Urso : «Porto bene» : “Miracolo” a Pomeriggio 5, ragazza scomparsa torna durante il collegamento con i genitori. Barbara D’Urso: «Porto bene». Oggi, durante il promo del contenitore di Canale 5, è successo qualcosa di straordinario. Barbara D’Urso stava lanciando le notizie del giorno. Tra i collegamenti previsti, quello con i genitori di Francesca, la 17enne di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, scomparsa cinque giorni fa. La ...

“Miracolo” a Pomeriggio 5. È successo durante il collegamento - Barbara D’Urso : “Porto bene” : Interviste, servizi di approfondimento e di cronaca, notizie di attualità, gossip e molto altro. Ogni giorno nuovi ospiti in studio per commentare gli ultimi fatti e collegamenti in diretta con gli inviati del programma. Pomeriggio Cinque è il programma re degli ascolti dell’intrattenimento pomeridiano della televisione italiana e da anni Barbara D’Urso riesce a toccare tempi totalmente differenti: dalla cronaca nera, al gossip.\Gli ascolti tv e ...

Pomeriggio 5 - crollo psicologico per Elena Morali. Barbara D'Urso le chiede di Scintilla - disastro in diretta : A Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara D'Urso, è apparsa tra gli ospiti in studio Elena Morali, ex naufraga de L'Isola dei famosi, la quale si è lasciata andare ad un inaspettato sfogo sulla pausa di riflessione che ha deciso di concedersi dal suo ultimo compagno Scintilla. Pare che tra i

Elena Morali distrutta a Pomeriggio 5. Barbara d’Urso interviene : Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso consola Elena Morali durante la diretta Elena Morali è stata una dei protagonisti del talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. La showgirl è stata invitata in studio per raccontare della sua storia con il comico Gianluca Fubelli, Scintilla. La coppia, purtroppo, non sta vivendo un periodo facilissimo, tutt’altro. Come confidato a Barbara d’Urso, Elena durante una pausa di riflessione ...

Pomeriggio 5 - Angela Cavagna denuncia Barbara D’Urso e l’ex marito Orlando Portento : «Calunnia - diffamazione…» : Angela Cavagna furiosa contro Pomeriggio 5. L’ex infermiera di Striscia la Notizia ha dato mandato ai suoi avvocati di sporgere denuncia contro la trasmissione Mediaset e la sua conduttrice Barbara D’Urso. Allo stesso modo ha denunciato l’ex marito Orlando Portento, “creatore” del Ticcheballacche, intervenuto durante lo show. L’annuncio è arrivato dalla stessa Cavagna tramite i social, Facebook e ...

Pomeriggio 5 - Orlando Portento sulla ex moglie Angela Cavagna : “Sta col cul* a mollo - è grassa. E’ una stron**”. E Barbara D’Urso si arrabbia : Orlando Portento, il “creatore” del Ticcheballacche, è stato ospite nel salotto di Pomeriggio 5. E la conversazione con la conduttrice e gli ospiti in studio non si è svolta proprio in modo tranquillo. Barbara D’Urso lo ha accolto in studio spiegando i motivi della sua presenza: stando alle dichiarazioni di Orlando, la ex moglie Angela Cavagna gli avrebbe tolto tutto e lui sarebbe costretto a vivere con poche centinaia di euro. ...

Pomeriggio 5 - vip in miseria : Barbara d'Urso brutalizza Orlando Portento : Momenti di autentica tensione a Pomeriggio 5. Si parla di un tema caro a Barbara d'Urso: i vip in miseria. Orlando Portento, il celebre Triccheballacche della tv italiana, ha attaccato l’ex moglie Angela Cavagna, lanciandole forti accuse. Il conduttore, a proposito delle nozze dell’ex moglie con il

Barbara d’Urso senza parole a Pomeriggio Cinque : “E’ impazzita!” : Pomeriggio 5: Barbara d’Urso rimprovera Patrizia Groppelli in diretta Barbara d’Urso, ancora una volta, ha dovuto rimproverare Patrizia Groppelli durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio Cinque. L’opinionista della bella conduttrice partenopea ha dichiarato che la rovina della carriera cinematografica di Alvaro Vitali, in collegamento con Cologno, è stata Rocco Siffredi, affermando che l’attore dei film ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso schiacciasassi : share - altro trionfo su La Vita in Diretta : Ogni giorno una vittoria. E per distacco. A vincere è sempre lei, Barbara D'Urso, che con il suo Pomeriggio 5 non teme la concorrenza de La Vita in Diretta, il programma di Rai 1 rinnovato e sotto alla conduzione di Lorella Cuccarini. I dati dello share parlano chiaro. Anche ieri, mercoledì 25 sette

BARBARA D'URSO/ Video - l'outfit "yellow" del Pomeriggio : 'Accadranno cose pazzesche!' : BARBARA D'URSO è tornata con 'Live - Non è la D'URSO', ma è flop di ascolti. Oggi doppio appuntamento televisivo, la conduttrice è super carica!

Pomeriggio 5 - clamorosa gaffe : i meridionali? No - "merd***" : imbarazzo per Barbara D'Urso : Qualche giorno fa lo show pomeridiano di Canale 5 di Barbara D'Urso, Pomeriggio Cinque, è incappato in una gaffe madornale. Colpa ovviamente di una svista, eppure, anche se solo per un secondo, il Biscione ha reso i meridionali dei mer*idionali. Scivolone tutto da ridere, che però ha creato qualche