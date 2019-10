Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “M5s? Io non potevo andare avanti a governare con degli incapaci che dicevano solo e soltanto no dopo elezioni europee. Da allora, questi sono impazziti e hanno cominciato a bloccare tutto”. Sono le parole del senatore della Lega, Matteo, ospite a “Otto e Mezzo” (La7), dove si è reso protagonista di svariati scambi di colpi di fioretto con la conduttrice, Lilli. Stoccata anche all’ex alleato di governo: “Di Maio incapace? Ha lasciato 170 crisi aziendali aperte al ministero del Lavoro e si è trasferito agli Esteri. Per un anno mi hanno detto anche che Toninelli era intoccabile, perché era un saggio. Hanno poi fatto il nuovo governo e il primo a essere trombato è stato Toninelli. Di Maio dice che l’ho tradito? Non so quale sia il suo problema, non faccio lo psicanalista“. E attacca altri esponenti 5 Stelle, come il...

Cascavel47 : La7, battibecco tra Gruber e Salvini: “Non girerà più da ministro in mutande per le spiagge”. “Lei al mare va in sm… - SilviaCantoia : RT @TutteLeNotizie: La7, battibecco tra Gruber e Salvini: “Non girerà più da ministro in mutande per le spiagge… - TutteLeNotizie : La7, battibecco tra Gruber e Salvini: “Non girerà più da ministro in mutande per le spiagge… -