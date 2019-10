È stato assolto dopo 21 anni l’unico imputato per il crollo di via di Vigna Jacobini

Fonte : ilpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il terzo processo d’appello per ildi via disi è concluso con l’assoluzione di Mario Capobianchi,, «perché il fatto non sussiste». Il 16 dicembre del 1998 l’edificio numero 65 di via di

Simona83245198 : RT @Tg3web: 21 anni fa 27 persone morirono per il crollo del palazzo di Vigna Jacobini a Roma. Oggi è stato definitivamente assolto il tipo… - RaskolnikovG : RT @Tg3web: 21 anni fa 27 persone morirono per il crollo del palazzo di Vigna Jacobini a Roma. Oggi è stato definitivamente assolto il tipo… - ValeriaColibri : RT @Tg3web: 21 anni fa 27 persone morirono per il crollo del palazzo di Vigna Jacobini a Roma. Oggi è stato definitivamente assolto il tipo… -