Armando Siri | Giunta per le immunità dà via libera a sequestro pc del senatore leghista

Armando Siri - la giunta delle Immunità dice sì al sequestro del pc del senatore della Lega : La giunta delle elezioni e delle Immunità , ha dato il via libera al sequestro del computer di Armando Siri , ex sottosegretario leghista ai Trasporti, con 13 voti favorevoli e 8 contrari. L’organismo presieduto da Maurizio Gasparri era chiamato a decidere sulla richiesta della procura di Milano di sequestro del pc del senatore leghista, finito al centro di una indagine su un presunto autoriciclaggio, dopo il prestito ottenuto da Siri , da un ...

Armando Siri - il senatore della Lega ascoltato in giunta sul sequestro del pc : “Sostiene di essere vittima di fumus persecutionis” : Armando Siri sostiene di essere vittima di fumus persecutionis. A dirlo è Maurizio Gasparri, presidente della giunta delle autorizzazioni e immunità parlamentari del Senato che oggi ha audito l’esponente della Lega . Nelle scorse settimane a Palazzo Madama è arrivata la richiesta del tribunale di Milano per sequestrare i computer dell’ex sottosegretario ai trasporti, costretto alle dimissioni perché indagato per corruzione. I pm cercano ...

Manovra - Salvini rivede le parti sociali al Viminale. E al tavolo c’e` anche Armando Siri : Dopo le polemiche con Giuseppe Conte successive al primo incontro tra Matteo Salvini e le parti sociali al Viminale, quando il premier parlò di ‘scorrettezza istituzionale’, il leader della Lega bissa l’appuntamento alla sede del ministero dell’Interno e riconvoca sigle e sindacati. Ma non solo. Come se non bastassero le frizioni con il M5s per la presenza al primo vertice di Armando Siri, l’ex sottosegretario ...