Milan | non solo Giampaolo | anche Boban e Maldini a rischio | la posizione di Elliott

(Di martedì 1 ottobre 2019) Clima rovente in casa, con la proprietà rossonera che, dopo l’avvio di stagione disastroso, potrebbe mettere tutti in discussione. Tutti, nessuno escluso. NonMarcoe i giocatori, mala dirigenza, a partire da Paoloe Zvone, che in estate erano stati individuati come gli uomini giusti da cui ripartire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la presenza di Gordon Singer ao non è stata affatto casuale. Il figlio di Paul, presidente e fondatore del Fondo, si sarebbe confrontato con i dirigenti rossoneri dopo la débâcle casalinga contro la Fiorentina. Al momento, dunque, nessuno all’interno della società meneghina appare intoccabile. Pur non avendo colpevolizzato nessuno in via definitiva, la proprietà rossonera vuole evitare un’altra stagione fallimentare (l’ennesima) dopo avere investito ...

AntoVitiello : Tapiro d’oro a Paolo Maldini. L’ex capitano del Milan dichiara: 'Son tanti anni che non siamo al livello di una vol… - VIRGINRINGO : Non ci rimane per ora che vivere di ricordi.. Non so il motivo della #debacle del @acmilan (e non me capacito) fors… - capuanogio : ?? Il #Milan merita rispetto! Tutti colpevoli per la crisi infinita, ma qualcuno di più e non sta in campo o in panc… -