Lutto a Osimo | Luca muore annegato a 20 anni mentre è in vacanza con un amico a Ibiza

Cosimo Cinieri muore a 81 anni - il mondo dello spettacolo è in Lutto : Cosimo Cinieri ci ha lasciato. L'artista, 81 anni , è mancato ieri mattina, dopo una lunga battaglia contro una malattia che non è riuscito a vincere. L'attore pugliese è venuto a mancare a un giorno dal suo compleanno; nato com'era il 20 agosto 1938. La Sala del Carroccio al Campidoglio ospiterà la camera ardente il 21 agosto alle ore 16. Qui amici, famigliari e conoscenti potranno dare un ultimo saluto a Cosimo , simbolo di un'intera epoca del ...

Lutto nello spettacolo. Cosimo Cinieri è morto all’età di 81 anni : Ancora un grave Lutto nel mondo del cinema: l’attore, drammaturgo e regista Cosimo Cinieri è scomparso ieri sera all’età di 81 anni. Li avrebbe compiuti proprio oggi: era nato infatti il 20 agosto 1938 a Taranto e da molto tempo era in condizioni critiche per una lunga malattia. Di lui si ricorda soprattutto il sodalizio e il rapporto professionale con Carmelo Bene, con il quale divise per anni i palcoscenici come comprimario. Una carriera di ...