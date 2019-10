Ho desistito dallo scrivere sulle uscite di Renzi dal PD e di Paradiso dai Thegiornalisti

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 1 ottobre 2019) L'altro giorno, quando il Friday for Future era prima il presente, poi il passato prossimo, ho letto davvero di tutto riguardo quello che milioni di ragazzi e ragazze in tutto il mondo stanno provando a fare. Ho letto soprattutto lo scherno, il fastidio, il disprezzo da parte di chi non appartiene a quella generazione, ma più alla mia o alla precedente. Ho letto parole dure, anche da parte di insospettabili. Sarà perché i miei figli più grandi, diciotto e quattordici anni, hanno preso parte alla manifestazione di Milano, la città in cui viviamo, o sarà più semplicemente perché ho sempre pensato che la presa di coscienza non può che passare dalla strada, dalla piazza, ho pensato diun Tweet. Poche parole, quindi, destinate a scandalizzare. Queste. Non avere più bottiglie di plastica e tornare a quelle di vetro è comunque qualcosa. Con le bottiglie di plastica non si ...