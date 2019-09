“Si vede tutto” Miriam Leone | trasparenze esagerate sul red carpet I presenti

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2019) Bellissima, con un nuovo look da infarto e seducente come non mai.fa impazzire tutti. L’attrice ha fatto salire i giri del motore di milioni di fan a pochi giorni dal via di ‘1994’, la serie evento di Stefano Accorsi in onda su Sky che offre uno spaccato dell’Italia post tangentopoli, con l’ascesa di Forza Italia e dell’astro politico di Silvio Berlusconi. Una serie doveinterpreta il ruolo di Veronica Castello lanciata dalla famosa serie 1992, in cui il pubblico ha scoperto la vena più erotica di un’attrice che continua a sorprendere tutti. Un personaggio esplosivo, malizioso e seduttivo che ha subito fatto presa sui fan della serie, rilanciandocome una moderna femme fatale del piccolo schermo. E proprio sul reddi presentazione della prossima stagione della serie, “1994”, un’ormai biondissimaha esibito un look ...

Errore Imprevisto! Forse siamo sotto attacco o hai commesso qualche Errore!

Reinsirisci il link facendo attenzione ai Parametri con eventuali query '?'