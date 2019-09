Isabel Allende torna nelle librerie con ‘Lungo petalo di mare’

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Fra le novità di narrativa di questo autunno, una delle più sentite è senz’altro un’opera che segna anche il ritorno di una grande narratrice,. Il libro si chiama “Lungodi mare” (Feltrinelli, pag. 352); la data della pubblicazione prevista è il 24 ottobre 2019. L’autrice ha pubblicato il suo ultimo romanzo due anni fa. La sua scrittura è essenzialmente costituita da temi di marca autobiografica, e argomenti che riguardano più in generale, la figura femminile. Dotata di uno stile molto personale, si caratterizza per la prosa lineare, attenzione alla cultura locale e uso frequente di situazioni realistiche. Fra le sue opere più conosciute, si ricordano in ordine sparso “La casa degli spiriti”, “Eva Luna”, “Il piano infinito”, “La figlia della fortuna”, “Ritratto in seppia”, “La città delle bestie” e “Oltre l’inverno”. Fra i film ispirati ai suoi testi, vanno ...

