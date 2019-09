Fonte : inmeteo

(Di domenica 29 settembre 2019) Unatellurica si è verificata poco fa, esattamente alle ore 17.57, (italiane) in.?Il sisma, di magnitudo 6.8/7.0 (dato da confermare) sulla scala Richter dalle prime...

Agenzia_Ansa : Terremoto in #Albania 68 i feriti, crolli. Magnitudo 5.8 a 34 km da Tirana. Scossa più violenta in 30 anni - MediasetTgcom24 : Violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.8 in Albania #terremoto - InMeteo : NEWS: Violenta scossa di terremoto in Cile: avvertita anche nella capitale Santiago -