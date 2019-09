Il colpo di testa di Manolas

Di Carmine out per un colpo alla testa : al suo posto Stepinski : Si sta giocando il primo match valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A, in campo Verona e Udinese che si stanno affrontando in una partita importante per il massimo torneo italiano. Subito un problema per l’allenatore Juric, colpo alla testa per l’attaccante Di Carmine che perde sangue, vistosa fasciatura per il calciatore che rientra in campo. Fino al 30′, Di Carmine non è più in grado di rimanere in campo e ...

NBA – “Ti sparo un colpo in testa” - DeMarcus Cousins nella bufera : minacce al telefono contro la ex fidanzata : La ex fidanzata gli impedisce di avere i suoi figli al matrimonio con la nuova moglie, DeMarcus Cousins perde la testa: gravi minacce al telefono Momento tutt’altro che positivo per DeMarcus Cousins. Il centro dei Lakers, infortunatosi graveente nei giorni scorsi e, probabilmente, costretto a saltare l’intera stagione, è finito al centro di una bufera mediatica a causa di alcune, presunte, accuse rivolte alla propria ex. La donna, Christy ...

Mls - Rooney perde la testa : colpo al volto dell’avversario ed espulsione [VIDEO] : L’attaccante del DC United, Wayne Rooney, è stato protagonista, stavolta in negativo, nel match perso dalla sua squadra per 2-1 in casa contro i New York Red Bulls. Al 24′ del primo tempo il 33enne inglese, con la sua squadra già in svantaggio per 1-0, ha rifilato una gomitata al volto di Cristian Casseres, cercando di prendere posizione su un calcio d’angolo. L’arbitro dopo aver rivisto l’episodio al VAR lo ...

Dramma in caserma - carabiniere si suicida con un colpo alla testa : aveva solo 23 anni : Un carabiniere di 23 anni si è suicidato nel bresciano con un colpo di pistola partito dalla sua arma di ordinanza. È successo nella caserma di Vobarno: il 23enne, carabiniere scelto operativo, si sarebbe sparato lontano dai colleghi, che hanno trovato il suo cadavere e poi lanciato l’allarme. Sgomento tra i suoi colleghi militari. Sul caso è stata aperta un’inchiesta interna da parte dei carabinieri di Brescia, che ora sono al lavoro per ...

Ultras Lazio - Diabolik - ucciso con un colpo alla testa : È stato ucciso nel pomeriggio a Roma Fabrizio Piscitelli, 53 anni, detto “Diabolik”: molti precedenti per droga, una lunga militanza nella curva Nord del tifo laziale come capo degli Irriducibili. Piscitelli aveva anche tentato di scalare il club, con una campagna di intimidazione nei confronti del presidente Claudio Lotito. Piscitelli è stato ucciso con un colpo alla testa da un killer che ha sparato a piedi, con il volto coperto, ...

Fabrizio Piscitelli - ucciso ultras Lazio Diabolik/ Roma - colpo di pistola alla testa : Fabrizio Piscitelli, ucciso a Roma con colpo di pistola alla testa ultras Lazio Diabolik. Per gli inquirenti è stata un'esecuzione: regolamento di conti?

Lutto in casa Lazio : il capo ultrà Diabolik ucciso con un colpo di pistola alla testa : Morto all’età di 53 anni il capo ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli: l’uomo sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola alle sue spalle. Non è da escludere la pista che porta ad un regolamento di conti Un agguato alle spalle, un colpo di pistola alla testa: sono queste le dinamiche dell’uccisione di Fabrizio Piscitelli, 53 anni, storico capo ultrà della Lazio, meglio conosciuto come Diabolik. L’uomo è stato ...

Roma - ucciso con un colpo di pistola alla testa ultras della Lazio : Roma, ucciso con un colpo di pistola alla testa ultras della Lazio Nell'agguato, avvenuto nel parco degli Acquedotti, è stato ucciso Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, tra i leader degli Irriducibili. In passato, aveva avuto problemi giudiziari legati alla droga Parole chiave: ...

Agguato a Roma - ucciso con un colpo alla testa l'ultras della Lazio 'Diabolik' : Un uomo ha sparato nel pomeriggio a Roma a Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, ex ultras della Lazio. L'Agguato è avvenuto in un parco della Tuscolana, alla periferia della Capitale. Il colpo a distanza ravvicinata ha ferito alla testa Diabolik, implicato in precedenza in una vicenda di droga. Sul posto la Polizia di Stato.

Agguato a Roma : ucciso da colpo di pistola in testa ultras della Lazio : Agguato a Roma: ucciso da colpo di pistola in testa ultras della Lazio Sembrerebbe un Agguato in piena regola, avvenuto in un parco alla periferia della città. L'uomo era stato implicato in precedenza in una vicenda di droga Parole chiave: digitall ...

Roma : ucciso con un colpo di pistola alla testa Diabolik - ultras leader degli ‘Irriducibili’ Lazio. L’agguato al Parco degli Acquedotti : Un agguato in piena regola nel Parco degli Acquedotti, in zona Tuscolana, alla periferia di Roma. Uno sparo a distanza ravvicinata, alle spalle, ha colpito alla testa e ucciso Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, ultras leader degli Irriducibili della Lazio, implicato in precedenza in una vicenda di droga. Sul posto è arrivata la Squadra Mobile, agli ordini di Luigi Sillipo, che starebbe sentendo un testimone dell’accaduto, colui che ha ...

Roma - agguato in un parco a noto ultras della Lazio : ferito con un colpo di pistola alla testa : Un agguato in piena regola in un parco, in zona Tuscolana, alla periferia di Roma. Uno sparo a distanza ravvicinata ha colpito alla testa Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, un noto ultras della Lazio, implicato in precedenza in una vicenda di droga. L’uomo, secondo le prime informazioni, è rimasto ferito. Sul posto la polizia. L'articolo Roma, agguato in un parco a noto ultras della Lazio: ferito con un colpo di pistola alla testa ...

Malessere - mal di testa e brividi : come riconoscere il colpo di calore e prevenirlo : Quando la colonnina di mercurio supera i 30°C e l’umidità è elevata “aumentano i rischi di incappare nel colpo di calore. E il pericolo maggiore riguarda ipertesi e anziani fragili, che hanno più difficoltà di termoregolazione”, spiega all’Adnkronos Salute Nicola Di Daniele, ordinario di Medicina interna e direttore del Dipartimento di Scienze mediche del Policlinico Tor Vergata di Roma, che invita a non sottovalutare i ...

Sono impazzita! Sorelline di 5 e 7 anni uccise dalla mamma con un colpo di pistola alla testa : Avrebbe dovuto essere condannata alla pena di morte, ma grazie ad un patteggiamento ha ottenuto l'ergastolo. Resterà, dunque, per il resto della sua vita in prigione Sarah Henderson, mamma 31enne originaria del Texas, Stati Uniti, per aver ucciso le sue due figlie di 5 e 7 anni con un colpo di pistola alla testa, scatenando non poche polemiche nell'opinione pubblica oltreoceano. Kaylee e la sua sorellastra Kenlie Sono state ammazzate il 2 ...