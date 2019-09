Vittorio Brumotti aggredito in strada | un uomo della troupe di Striscia finisce in

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2019) Ogni tanto capita, fa quasi parte del mestiere. Ma è sempre una brutta faccenda, senza dubbio. Protagonista di questa terribile storia ancora lui:, vittima dell’ennesima aggressione in. L’ inviato dila Notizia, secondo quanto riporta il sito www.howtodofor.com (con tanto di video), sarebbe giunto a Pescara nel pomeriggio per recarsi al Ferro di Cavallo, il quartiere più ‘caldo’città, considerato la principale piazza di spaccio dell’Abruzzo, già al centro delle cronaca dopo l’aggressione subita dal collegaRai, Daniele Piervincenzi., arrivato nel quartiere di Pescara mentre erano in azione i Carabinieri per un blitz antidroga negli alloggi dell’Ater, avrebbe voluto per documentare il livello di degrado in cui la zona versa da decenni e, secondo alcune testimonianze, sarebbe stato subito bersaglio di insulti e minacce. Il ...

infoitinterno : Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia La Notizia aggredito a Pescara a calci e pugni: tra gli aggressori anche d… - infoitinterno : Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti aggredito a Pescara – VIDEO - Paolovezzani : RT @ARCSONLUS: Grazie al nostro fratello Vittorio Brumotti -