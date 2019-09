Dl Clima - rottamazione auto : il bonus scende a 1.500 euro. Salta norma sui prodotti sfusi : scende a 1.500 euro il «bonus mobilità» per rottamare le vecchie auto e dotarsi di un abbonamento ai mezzi pubblici, ma scatta dal 2019, con una prima dotazione di 5...

Day for Future - sciopero per il Clima in tutta Italia : ecologia e ambiente nuove materie scolastiche : Oggi 27 settembre si conclude la lunga settimana a favore del clima e dell'ambiente, caratterizzata da migliaia e migliaia di scioperi e manifestazioni in ogni angolo del mondo. La giornata odierna...

Clima - Conte : “Giovani straordinari - massimo impegno per trovare soluzioni” : “Sono straordinarie le immagini delle piazze di #fridaysforfuture, con così tanti giovani che partecipano con tale passione. Da parte mia e del Governo c’è il massimo impegno a tradurre questa richiesta di cambiamento in soluzioni concrete. Abbiamo tutti una grande responsabilita’“. Lo scrive su twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commentando le manifestazioni di oggi. L'articolo Clima, Conte: ...

Clima - l’ambientalista Francesco Bertolini : “I verdi dicono bugie - oggi è di moda creare il nemico” : l’ambientalista Francesco Bertolini sulle pagine di Libero ha spiegato le sue idee riguardo il movimento ambientalista, che oggi ha in Greta Thunberg, la 16enne attivista svedese, il suo volto e la sua voce. Bertolini dice di “assistere con occhi benevoli al movimento attivato” da Greta, ma puntualizza alcune cose che non condivide sui suoi estremismi, sia riguardo le emissioni di anidride carbonica che la plastica. “L’improvvisa illuminazione ...

Clima - Stefano Boeri : “Le metropoli producono il 75% delle emissioni di CO2” : “Le metropoli del mondo, che consumano il 70% delle risorse naturali e producono il 75% delle emissioni globali di CO2, sono tra le principali cause dell’attuale crisi ambientale”. A dirlo è il presidente della Triennale di Milano, Stefano Boeri, nel corso del suo intervento al Forum Engie green friday, nel giorno delle manifestazioni per il Clima del Friday for future. “E’ necessario quindi intervenire subito ...

Clima - in piazza con gli studenti anche lavoratori : “Non è un gioco da ragazzi. Anche noi adulti dobbiamo prenderci la responsabilità” : “studenti e lavoratori uniti nella lotta”. Uno slogan che oggi sembra essere tornato di moda nei tanti cortei che hanno riempito le città italiane nella giornata dello sciopero mondiale per il Clima. A Milano, tra le oltre centomila persone che hanno marciato fino in piazza Duomo non c’erano solo studenti, ma Anche tanti metalmeccanici, insegnanti e liberi professionisti che hanno scelto di non lavorare. “Il pezzo più importante della ...

Clima - diretta : per Fridays for Future un milione di studenti in piazza in tutta Italia. «200mila solo a Roma» : Clima, al via i cortei e le iniziative in tutte le maggiori città italiane. In più di 150 città, da Padova a Palermo, da Firenze a Roma, la Rete degli studenti Medi e Unione...

Dl Clima : il «bonus mobilità» per rottamare l’auto scende a 1.500 euro : Il "Fondo buono mobilità" sarà dotato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il sostegno è riservato «ai residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe euro 4»

Clima - Costa : "Ascoltare giovani e agire" : 14.09 "Diamo ai giovani lo spazio che meritano e che si sono guadagnati, senza mettere alcun cappello sui loro messaggi, e consapevoli che le loro proteste sono rivolte verso di noi, verso le scelte della politica nazionale e internazionale, dobbiamo ascoltarli e agire subito". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Costa commentando la folla alle manifestazioni nelle piazze di molte città italiane in occasione del 3° sciopero globale per la ...

Sciopero globale per il Clima : record in Nuova Zelanda - “immagini incredibili da tutta Italia” : “Immagini incredibili da tutta Italia!” scrive su Twitter l’attivista svedese Greta Thunberg ritwittando foto delle manifestazioni in corso in varie città italiane, tra cui Roma, Torino, Palermo, Reggio Calabria, Genova e Catania. L’attivista svedese icona delle proteste contro i cambiamenti climatici, oggi sarà al corteo di Montreal, in Canada. Dall’altra parte del mondo, in Nuova Zelanda, oltre 40mila persone, una ...

Sciopero per il Clima - 1 milione in 180 piazze. Greta : “Immagini incredibili dall’Italia” : Sono oltre 1 milione, secondo gli organizzatori, gli studenti che oggi sono scesi in 180 piazza italiane per il terzo Global strike for climate, lanciato da Fridays For Future: i numeri parlano di 200mila persone a Roma, 150mila a Milano, 100mila a Napoli e 50mila a Torino. Esulta Greta Thunberg: "Il cambiamento sta arrivando".Continua a leggere

Clima : Forza Nuova - 'ragazzi vestiti di nero non erano di Lotta Studentesca' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "A caricare alcuni ragazzi di Lotta Studentesca, che hanno prontamente reagito difendendosi, sono stati i centri sociali, chi veste di nero non appartiene necessariamente a LS". Questa la presa di posizione del movimento giovanile di Forza Nuova. "A Palermo, durante la

