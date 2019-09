Pensioni | quota 100 costa poco più della metà del previsto

Pensioni - Salvini : 'Per fermare Quota100 dovranno passare su nostri corpi' : Non si dà pace il leader della Lega Matteo Salvini sulla riforma delle Pensioni. L’ex vicepremier leghista, che ora si trova all’opposizione dopo aver staccato in pieno agosto la spina al precedente governo, sperando che si andasse al voto, continua a difendere una delle misure simbolo dell’esecutivo gialloverde fortemente voluta dal Carroccio. Si tratta ovviamente della Quota 100 che consente l’accesso alla pensione anticipata a 62 anni con 38 ...

Pensioni anticipate - uscita Quota 100 e a 42 - 10 di contributi : metà delle domande bocciate : Si ipotizzano misure di riforma delle Pensioni anticipate a Quota 100 per diminuire la spesa e abbassare l'incidenza delle Pensioni sul bilancio statale. Ma, intanto, sia le domande di Quota 100 che quelle della pensione anticipata con i requisiti della riforma Fornero (con uscita a 42 anni e dieci mesi di contributi), registrano risparmi in miliardi di euro dovuti a previsioni di inizio 2019 troppo ottimistiche relative al numero delle uscite, ...

Pensioni - Renzi (Italia Viva) : ‘Eliminerei Quota 100’ : La riforma delle Pensioni continua a tenere banco nel dibattito politico, economico e sindacale in vista della nuova manovra finanziaria che si appresta a varare il governo giallorosso. Ad accendere la discussione sulla questione previdenziale è in particolare la Quota 100, la nuova soluzione che consente l’uscita anticipata dal lavoro e l’accesso al trattamento previdenziale a 62 anni con 38 anni di anzianità contributiva. Anche nella ...

Pensioni flessibili - quota 100 e opzione donna : la NaDef slitta al 30 settembre : Il nuovo governo giallorosso è al lavoro sulla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, primo passaggio utile per definire gli interventi di riforma da inserire all'interno della prossima legge di bilancio 2020. L'occhio dei lavoratori cade ovviamente sulle misure attese in merito al taglio del cuneo fiscale e alla riforma del settore previdenziale, con particolare attenzione alla conferma delle opzioni di flessibilità ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 e Fornero - manifestazione di FI : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e Fornero, manifestazione di FI Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano l’incontro indetto da Forza Italia sabato prossimo a Milano sul tema previdenziale. Il titolo è già emblematico: “Giù le mani dalle Pensioni”, si parlerà di Quota 100, della Legge Fornero, ma anche delle intenzioni di Forza Italia se fosse al governo con la coalizione di centrodestra, dal rialzo delle Pensioni minime a 13.000 euro ...

Pensioni - Salvini : ‘Quota 100 non si tocca - faremo barricate in Parlamento’ : La questione previdenziale continua ad animare il dibattito politico, economico e sindacale in vista dell’approvazione della legge di Bilancio 2020 che dovrebbe contenere la conferma delle Pensioni anticipate con Quota 100 e con Opzione donna ma anche del reddito e della pensione di cittadinanza, le misure simbolo del precedente esecutivo M5s-Lega che vedeva tra i principali protagonisti il vicepremier Matteo Salvini il quale, però, in pieno ...

Pensioni ultima ora : Cazzola “Quota 100 fallimento da rimediare” : Pensioni ultima ora: Cazzola “Quota 100 fallimento da rimediare” Pensioni ultima ora: l’economista Giuliano Cazzola già in precedenti occasioni ha avuto modo di giudicare negativamente Quota 100 e l’impianto su cui sono state basate le misure previdenziali e di contrasto alla povertà approvate dal Governo Conte I col decreto n. 4/2019. Recentemente, numeri alla mano, l’esperto è tornato a ribadire la sua assoluta ...

Pensioni : con Quota 100 risparmio di 1 - 5 miliardi - ok al ddl Assestamento : Si prevede un risparmio di 1,5 miliardi per effetto del minor numero di richieste, rispetto a quanto originariamente previsto e iscritto in bilancio, per le Pensioni anticipate con Quota 100. Per quanto riguarda la pensione e il reddito di cittadinanza il risparmio è di un miliardo. È stato approvato oggi in via definitiva dall’aula di Montecitorio il disegno di legge di Assestamento del Bilancio dello Stato 2019. Solo 80 i voti contrari al ...

Pensioni : Quota 100 misura temporanea ma il rdc deve essere perfezionato : Entro il 15 ottobre il Governo giallo-rosso dovrà dare la sua prima risposta elaborando la prima bozza della nuova Legge di Stabilità che entrerà in vigore a partire dal 2020. Tuttavia, resta da superare il nodo-risorse che per l'esecutivo appare abbastanza difficile considerati i fondi molto limitati. Dall'incontro tenutosi al Teatro Apollo fra il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e lo stesso Premier Conte, però, sarebbe emersa la ...

Pensioni : Quota 100 - per Cazzola va cancellata - via libera alla conferma dell'OD : I costi derivanti dal meccanismo della Quota 100 sono troppo elevati. Ad affermarlo è l'economista e deputato Giuliano Cazzola ancora all'attacco della misura voluta dal Governo giallo-verde ed entrata in vigore nel 2019. Si continua a discutere, infatti, sulle misure in materia previdenziale da inserire nella nuova Legge di Stabilità e sulle possibili conferme degli interventi voluti dal precedente esecutivo. Atteso per il 27 settembre il ...

Pensioni ultime notizie : Damiano “Quota 100 va tenuta” : Pensioni ultime notizie: Damiano “Quota 100 va tenuta” Quota 100 va tenuta, mentre lo Sblocca Cantieri dovrà essere smantellato. A parlare è Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro ed ex presidente della Commissione Lavoro alla Camera, che è sempre intervenuto in prima persona sul tema previdenziale, cercando di agevolare soprattutto le persone più svantaggiate. In un’intervista a Il Dubbio, Damiano ha commentato le linee guida del nuovo ...

Pensioni ultima ora : TFS-TFR Quota 100 - applicativo pronto per l’anticipo : Pensioni ultima ora: TFS-TFR Quota 100, applicativo pronto per l’anticipo Pensioni ultima ora: il decreto n. 4/2019 con cui il Governo Conte I sostenuto da M5S e Lega ha dato il via ad alcune misure come Quota 100 (ancora molto dibattuta) e reddito di cittadinanza ha introdotto anche altre misure. Tra queste la possibilità per i lavoratori statali di ricevere contestualmente (o quasi) dall’accesso alla pensione la somma maturata del ...

Pensioni - Quota 100 fino al 2021 - Landini : 'Serve anno di contribuzione per ogni figlio' : "Quota 100 non ha risolto il problema della revisione della Riforma Fornero, che rimane aperto e va discusso", lo ha affermato il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini a margine del confronto che si è tenuto alcuni giorni fa a Lecce con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il dibattito, infatti, sarebbe servito per discutere sui temi che dovrebbero essere affrontati nella prossima Legge di Stabilità sulla quale si starebbero già ...

Pensioni anticipate e quota 100 - sondaggio Quorum : solo il 10% è favorevole all'abolizione : Le Pensioni anticipate tramite quota 100 continuano a restare al centro dell'attuale dibattito pubblico sulla riforma previdenziale, dopo che il governo ha recentemente confermato l'intenzione di consentire la prosecuzione della sperimentazione fino alla naturale scadenza (fissata al 31 dicembre del 2021). A tal proposito da un recente sondaggio d'opinione sono emerse alcune interessanti indicazioni in merito all'atteggiamento degli italiani ...