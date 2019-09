L’aggiornamento a EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in

L’aggiornamento ad EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina : Dalla Cina arriva la notizia del rilascio da parte di Huawei di EMUI 10 beta con Android 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20 L'articolo L’aggiornamento ad EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina proviene da TuttoAndroid.

Huawei P Smart 2019 sta ricevendo L’aggiornamento con la EMUI 9.1 e le patch di sicurezza di luglio 2019 : Huawei P Smart 2019 sta ricevendo l'aggiornamento software con la nuova EMUI 9.1 e le patch di sicurezza relative al mese di luglio 2019. L'articolo Huawei P Smart 2019 sta ricevendo l’aggiornamento con la EMUI 9.1 e le patch di sicurezza di luglio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Ecco su quali smartphone Honor EMUI 10 approderà : fra poche settimane già L’aggiornamento : EMUI 10 troverà naturalmente posto anche su saartphone Honor e non solo su quelli Huawei, come già sottolineato in un apposito approfondimento. La nuova interfaccia proprietaria è pronta a fare la differenza su ben 5 modelli del sotto-brand del produttore cinese che non perderanno l'occasione di rifarsi il look con il nuovo software ma anche ottenere nuove funzioni e migliorate di prestazioni. Proprio EMUI 10 è attesa su Honor 20, Honor 20 ...